Această criptomonedă atrage 200K $ în pre-vânzare

Base Dawgz (DAWGZ), o nouă monedă meme care se inspiră din emoțiile extreme ale base jumping-ului, a avut un început puternic.

În primele 24 de ore de la lansarea pre-vânzării, această monedă, care promite o experiență plină de adrenalină, a reușit să strângă peste 200.000 de dolari. Investitorii timpurii speculează că $DAWGZ ar putea fi următoarea monedă meme de pe blockchain-ul Base care să cunoască o creștere explozivă.

DAWGZ - moneda meme cu mascot unic și funcționalități multi-chain

Unul dintre principalele avantaje ale monedei Base Dawgz este faptul că aceasta este construită pe platforma Base. Acest blockchain, creat de echipele din spatele platformei de schimb Coinbase, a fost unul dintre cele mai dinamice centre pentru criptomonede în 2024.

Monedele meme populare, cum ar fi Brett (BRETT), funcționează pe platforma Base, dovedind că acest lanț este o opțiune potrivită pentru noi proiecte care doresc să devină virale.

Echipa din spatele monedei Base Dawgz are speranța să urmeze aceeași traiectorie de succes. Tokenul are o mascotă amuzantă și cu totul unică, fiind un câine Shiba Inu animat, îmbrăcat într-un costum de base jumping și poartă ochelari.

Șapte dintre cele zece memecoin-uri de top au tematică legată de câini, ceea ce sugerează că mascota inedită a lui Base Dawgz va atrage cu siguranță atenția. Totuși, DAWGZ nu se limitează doar la prezentarea unei simple mascote amuzante.

De asemenea, DAWGZ vine cu capacități multi-chain, ceea ce înseamnă că deținătorii pot să transfere fără probleme tokenurile lor între diferite rețele precum Ethereum, Solana, BNB Chain și Avalanche.

Această compatibilitate, împreună cu protocolul de staking planificat al lui Base Dawgz, deschide deținătorilor o gamă variată de modalități de generare a randamentelor din tokenurile lor.

Pre-vânzarea de succes stimulează interesul pentru listările DEX viitoare

Vorbim despre un început culminant pentru Base Dawgz. Pre-vânzarea sa a fost un succes instant, strângând peste 200.000 de dolari în prima zi de activitate. Acest debut impresionant demonstrează un interes semnificativ din partea investitorilor în proiectul monedei.

Investitorii timpurii pot acum să achiziționeze tokenurile DAWGZ la doar 0,00479 dolari, prețul cel mai scăzut posibil. Cu toate acestea, acest preț nu va rămâne constant, ci va crește odată cu începerea următoarei etape de pre-vânzare săptămâna aceasta.

Pentru cei care doresc să se implice de la început, timpul este cu siguranță limitat. Echipa Base Dawgz oferă investitorilor posibilitatea de a schimba oricare dintre cele cinci tokenuri disponibile, inclusiv ETH, BNB și SOL, pentru a achiziționa DAWGZ, ceea ce simplifică procesul și le oferă mai multă flexibilitate.

Dacă acest momentum inițial se menține, noua criptomonedă Base Dawgz ar putea avea un debut pe piață care merită urmărit după încheierea pre-vânzării. Dezvoltatorii au deja în vedere listările pe platformele de schimb descentralizate (DEX), conform mențiunilor din whitepaper-ul proiectului, și chiar pe cele centralizate (CEX), dacă totul decurge conform planului.

Pentru a face oferta și mai atractivă, se promit și „recompense pentru comunitate”, însă detalii precise nu au fost încă făcute publice.

Campania "Fii Social pentru Airdrop" susține creșterea naturală a tokenului Base Dawgz

Inițiativele de creștere a implicării, precum campania „Fii social pentru Airdrop”, ar putea aduce Base Dawgz în centrul atenției. Această campanie, denumită Share-to-Earn, încurajează investitorii să-și pună creativitatea în valoare, realizând și distribuind meme-uri Base Dawgz pe diverse platforme de socializare.

Pe măsură ce postările devin mai captivante, participanții vor fi recompensați cu mai multe tokenuri DAWGZ după încheierea pre-vânzării. Această strategie de implicare a comunității a început să atragă atenția și să stârnească interesul investitorilor.

Pagina de Twitter a lui Base Dawgz primește deja atenție timpurie, în timp ce dezvoltatorii au introdus și un canal de Telegram pentru a menține comunitatea informată.

Cu o prezență online în creștere și un interes puternic pentru monedele meme pe platforma Base, DAWGZ ar putea să aibă toate elementele necesare pentru a cunoaște o creștere rapidă.

În plus, datorită faptului că DAWGZ are un aprovizionament limitat (și nu are alocare pentru echipă), se evită unele dintre dificultățile întâlnite de alte monede meme nou lansate. Aceste aspecte pozitive pot contribui la succesul lui Base Dawgz. Totuși, este încă prea devreme să tragem concluzii definitive, deoarece proiectul are mai puțin de o zi vechime. Cu toate acestea, semnele timpurii sunt cu siguranță promițătoare.

