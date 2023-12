A rămas mască! Soția unui jucător de baseball a primit un Porsche, dar cadoul nu era de la soțul ei VIDEO

Crăciun fericit, Ashley Kelly! Soţia lui Joe Kelly, jucător al echipei Los Angeles Dodgers, a primit un cadou impresionant de sărbători de la noul coechipier al soţului ei, Shohei Ohtani.

Un filmuleţ postat pe reţelele de socializare în weekend o arată pe Ashley deschizând uşa de la intrare pentru a vedea un Porsche argintiu parcat, iar şoferul de livrare îi spune: "Este al tău. De la Shohei. A vrut să-ţi facă cadou un Porsche".

În timpul negocierilor dintre Dodgers şi Ohtani, starul care a semnat un contract record de 10 ani şi 700 de milioane de dolari cu echipa la începutul acestei luni, Ashley i-a oferit numărul 17 al soţului ei jucătorului japonez. În campania sa de pe reţelele de socializare - #Ohtake17, înainte de semnarea contractului lui Ohtani, ea i-a transmis un mesaj amuzant lui Ohtani, arătându-i toate articolele de îmbrăcăminte cu numărul 17 din dulapurile familiei care ar putea fi transformate pentru a fi folosite de el şi de familia sa. Ea s-a oferit chiar să schimbe numele copilului, Kai, în ShoKai.

Nu există nicio dovadă că acest lucru s-a întâmplat, dar Joe Kelly a renunţat la numărul 17 pentru Ohtani.

“It’s yours…from Shohei.”

Shohei gifted Joe Kelly’s wife Ashley with a new car for her Ohtake17 campaign. 🥹 pic.twitter.com/Vsb3PqMthF