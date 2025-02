Băsescu îl avertizează pe Bolojan asupra negocierilor lui Putin cu SUA: "El nu are de negociat doar chestiunea Ucrainei, ci și a influenței în tot spațiul ex-comunist"

Fostul președinte Traian Băsescu, predecesorul lui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, îl avertizează pe actualul președinte interimar, Ilie Bolojan, că are de rezolvat nu doar probleme interne ci și să se implice în negocierile internaționale.

Într-o intervenție telefonică la postul Digi 24, în ziua de 12 februarie 2025, Băsescu a atras atenția că acum se negociază pentru încetarea războiului din Ucraina dar că această negociere va avea efecte nu doar asupra Ucrainei. Băsescu a spus, referindu-se la președintele Putin, că "el nu are de negociat doar chestiunea Ucrainei ci și a influenței în tot spațiul ex-comunist". "S-ar putea să ne trezim, cu ocazia negocierilor Rusiei despre Ucraina, cu alte trăznăi", a avertizat fostul președinte al României.

Problema zero este asigurarea securității României

Cu privire la provocările interne pe care le are de rezolvat președintele interimar Bolojan, Băsescu a spus că în primul rând trebuie să lămurească motivul anulării alegerilor prezidențiale din anul 2024. Cu toate acestea, "dincolo de nelămuririle pe care le am și eu - de ce s-au anulat alegerile din 2024 - problema zero este asigurarea securității României", a subliniat Băsescu.

Întrebat de moderatoare ce i-ar spune lui Klaus Iohannis, Băsescu i-a spus că i-ar reproșa faptul că a demisionat. "Un șef de stat e ca un comandant de navă. Nu pleacă primul, pleacă ultimul", a spus Traian Băsescu.

