Antonescu: Eu nu sunt mason, presupun ca domnul Basescu stie mai multe

Presedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat miercuri ca nu este mason si nici nu exista vreo conditie pentru cei nou primiti in partid legata de apartenenta la aceasta organizatie, mentionand insa ca presupune ca Traian Basescu stie mai multe despre Masonerie.

Liderul PNL a fost intrebat despre afirmatiile presedintelui Traian Basescu in ceea ce ii priveste pe Sorin Frunzaverde si Mihai Stanisoara si Masoneria.

"Eu nu sunt mason si nu iau niciodata in calcul atunci cand ... si de cand activez in politica decat ceea ce inseamna structuri, proiecte la vedere. Stiu putine despre masoneria actuala, mai stiu cateva lucruri din istorie, presupun ca domnul Basescu stie mai multe. Presupun ca domnul Basescu stia despre aceasta relatie pe care domnia sa o anunta azi intre Frunzaverde sau Stanisoara cu masoneria de pe cand erau colegi, cel putin de partid, nu stiu daca si de masonerie", a comentat Antonescu.

Liderul PNL a mai apreciat ca, din punctul de vedere al liberalilor, apartenenta la masonerie a celor doi nu este relevanta.

"Noi nu i-am intrebat nici pe Sorin Frunzaverde si nici pe Mihai Stanisoara cand au vrut sa se inscrie in PNL daca sunt masoni sau daca nu sunt masoni, nu e o conditie nici ca sa fii primit in PNL, nici ca sa fii dat afara din PNL", a declarat Antonescu.

Presedintele Traian Basescu a declarat ca l-a surprins plecarea lui Mihai Stanisoara de la PDL la PNL, adaugand ca nu se pune problema ca acesta sa aduca liberalilor acces la Serviciile de informatii, ci eventual o sustinere a Masoneriei, deoarece si el, si Sorin Frunzaverde, sunt pe "linia asta".

"Accesul la serviciile de informatii, exclus. Poate o sustinere a Masoneriei, asta e altceva. Frunzaverde, Stanisoara, pe linia asta s-ar putea sa...", a raspuns Basescu, intrebat, la Digi24, daca in spatele plecarii lui Stanisoara la PNL ar fi o manevra privind influentarea sau accesul la o parte din Serviciile de informatii.

Intrebat daca si el a beneficiat de sustinerea Masoneriei, avand in vedere ca a fost ales de doua ori primar general si presedinte, Basescu a negat: "Eu nu cred ca am beneficiat de ea vreodata, sau nu am stiut de ea, dar...Hai sa fim seriosi".

Basescu a aratat ca l-a surprins plecarea lui Stanisoara, marturisind ca a lucrat bine cu acesta, atat atunci cand i-a fost consilier pe probleme de securitate la Palatul Cotroceni, cat si cand a fost ministru al Apararii.

