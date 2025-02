Basescu: Multi isi doresc o Romanie destabilizata si au trompete destule prin presa

Traian Basescu afirma ca Romania va ramane izolata atata timp cat va fi condusa de Crin Antonescu si Victor Ponta, pentru ca acestia au devenit parteneri necredibili pentru liderii Uniunii Europene.

Invitat intr-o emisiune la TV Ziare.com, Traian Basescu a sustinut ca exista persoane interesate ca Romania sa fie un stat destabilizat.

"As vrea sa va imaginati cum ar fi Romania intrata in campanie prezidentiala incepand cu data de 30 iulie pana in septembrie. Cred ca am ajunge cu leul la valori nebanuite, chiar in conditiile in care foarte multi chiar isi doresc o destabilizare a Romaniei si au trompete destule prin presa. (...) Vor o Romanie destabilizata, ei se imbogatesc cand Romania e destabilizata si nu cand institutiile statului roman functioneaza", a declarat presedintele suspendat.

Intrebat de un cititor daca ar fi posibila retragerea Romaniei din Europa si "mutarea ei la Vladivostok", Traian Basescu a raspuns: "Nu cred, dar Romania va ramane izolata atata timp cat este condusa de Crin Antonescu si Victor Ponta pentru ca ei au devenit parteneri necredibili in interiorul UE.

Atata timp cat un popor ii mentine la conducere nimeni nu are nicio ezitare sa izoleze Romania. De altfel, nu numai cursul s-a depreciat ca urmare a actiunii loviturii de stat, dar Romania nu mai primeste niciun euro in acest moment, platile sunt incetate catre Romania si probabil acest lucru nu ne ajuta deloc sa trecem prin perioada economica dificila".

De asemenea, un alt cititor Ziare.com a insistat sa afle daca Romania ar putea fi scoasa din Uniunea Europeana.

"Raspunsul categoric este nu. Problema este cum stai in Uniunea Europeana, izolat sau impreuna cu ceilalti? Pentru ca atunci cand esti izolat nu mai ai nici securitate economica, nici securitate sociala, nici securitate militara", a explicat Traian Basescu.

