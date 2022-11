Cine a castigat din confruntarea Basescu Antonescu de la Cluj

In dezbaterea de la Cluj dintre Crin Antonescu si Traian Basescu au existat cateva momente esentiale, castigate aproape toate, atat la capitolul "impresie artistica" cat si la "tehnica", de catre candidatul liberal.

De la inceput, s-a vazut ca Antonescu este mai putin crispat, mai putin incordat - a jucat asa cum in fotbal se spune ca o faci atunci cand nu ai ce pierde. Traian Basescu a evoluat pe dos - a fost timorat, uneori chiar nervos, demonstrand ca la dansul jocul are ca miza totul sau nimic.

Privirilor taioase si amenintatoare ale lui Basescu, de animal de prada gata oricand sa muste din trupul victimei sale, Antonescu le-a raspuns cu un zambet aparent detasat. Traian Basescu parea ca anticipase corect atunci cand se hotarase sa nu aiba nicio intalnire directa cu contracandidatii sai pana in primul tur al alegerilor. Crin Antonescu i-a aratat de ce avusese dreptate.

Atunci cand s-a enervat peste masura, Traian Basescu si-a pierdut cumpatul si a gafat mai rau decat a facut-o pana acum in intregul sau mandat. Si a facut-o de destul de multe ori si pana acum, nu de putine ori destul de grav. Modul in care Traian Basescu a putut si a stiut sa raspunda atacurilor lui Antonescu in cazul femeilor din viata si dimprejurul sau a fost jenant. Mai mult decat atat, in acest caz, presedintele si-a aratat singur limitele si adevarata natura.

Este un fapt cunoscut ca prima sotie a lui Crin Antonescu s-a sinucis pentru ca era bolnava de cancer, iar lupta cu boala, care ajunsese in faza terminala, nu mai avea nicio sansa de castig. Sa te folosesti de moartea tragica a unei fiinte apropiate a adversarului tau doar pentru ca nu gasesti nicio alta replica mai buna, pentru ca este singurul atac la fel de dur, desi incorect si nedrept si mincinos, inseamna nu numai sa recunosti ca ai incasat o lovitura foarte puternica, dar si ca aceasta te-a bulversat atat de rau incat pur si simplu ti-ai pierdut judecata pentru moment.

In momentul in care Traian Basescu lansa aceasta replica, pe fruntea sa se vedeau urmele transpiratiei. Cateva ore mai tarziu, dupa atacurile virulente din presa, presedintele a negat ca s-ar fi referit la prima sotie a lui Crin Antonescu. Oricine are dubii la ce s-a referit Traian Basescu poate sa asculte inregistrarea dezbaterii.

Sub privirile duioase scufundate in zambetele largi ale unei femei "si inteligente si frumoase" si sub privirea usor jenata, sobra si foarte atenta a primei doamne, Traian Basescu a lovit brutal si fara sentimente intr-un adversar care, practic, nu conteaza pentru turul doi. Daca ar fi sa dam crezare sondajelor de opinie, Mircea Geoana este deja calificat in finala. In acest caz, de ce ar fi riscat Basescu sa piarda din capitalul de imagine cu o astfel de replica aruncata unui candidat care nu conteaza?

Atacul extrem de dur al presedintelui pune sub semnul intrebarii si scenariul potrivit caruia cele cateva "bezele" pe care si le-au trimis cei doi in dezbaterea de la Cluj ar urmari o eventuala impacare si refacere a aliantei dintre PD-L si PNL. Ce destin politic ar putea spera sa mai aiba Crin Antonescu daca dupa un astfel de atac, dupa 7 decembrie, semneaza o noua coalitie cu Traian Basescu?

Atacul suburban si la limita decentei umane al lui Traian Basescu la adresa lui Crin Antonescu poate sa tradeze si o alta ipoteza. Si anume aceea ca adevaratele cifre din sondaje spun altceva decat ceea ce este livrat pe piata. Poate ca scorurile celor trei candidati sunt cu totul altele in realitate, in cercetarile despre care se stie ca sunt facute "pe bune". Pana la urma, si o tendinta de ascensiune tot mai puternica a lui Antonescu poate fi mai ingrijoratoare pentru Basescu decat teama de un scor apropiat fata de al sau al lui Mircea Geoana.

Incercarile numeroase de a credita ideea ca dezbaterea de la Cluj a fost inceputul impacarii dintre liberali si democrati este fortata si suspecta. Cu atat mai mult cu cat nervii, transpiratia si limbajul suburban ale lui Basescu, din finalul intalnirii de la Cluj, il avantajeaza pe marele absent al intalnirii, pe Mircea Geoana.

Pana la urma, prin show-ul pe care l-au realizat la Cluj, atat Crin Antonescu cat si Traian Basescu, fara sa isi fi dat seama niciunul dintre ei, este posibil sa fi contribuit la realizarea unei imagine mai bune a lui Mircea Geoana.

Prin absenta sa, prin aplicarea proverbului romanesc stravechi "daca taceai, filosof ramaneai", Mircea Geoana poate fi de fapt marele castigator al dezbaterii de Cluj. A-ti lasa contracandidatii sa se improaste cu noroi, in timp ce tu taci semnficativ, poate fi o tactica mai eficienta decat orice altceva, mai ales intr-o Romanie satula pana peste cap de circ si vorbe goale.

