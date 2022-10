Crin Antonescu: Criza politica nascuta la Bucuresti trebuie sa se incheie tot acolo

Liderul liberal, Crin Antonescu, a declarat vineri la Iasi ca esenta crizei politice nascuta la Bucuresti, si nu in alte parti ca Washington, Londra sau in alta parte, va trebui sa se incheie tot la Bucuresti.

"Esenta acestei crize politice nascuta la Bucuresti si nu in alte parti, nu la Washington, Londra sau in alta parte, si in oricare dintre logicile contradictorii ale lui Traina Basescu va trebui sa se incheie tot la Bucuresti", a declarat liderul PNL.

Crin Antonescu a tinut sa faca un scurt istoric al motivelor care au declansat criza politica persoanelor prezente la intalnirea cu el, de la Iasi.

"PD-L si PSD au infiintat un parteneriat, o Coalitie, au nascut un Guvern si si-au asumat un program de guvernare si o raspundere. SI impreuna au dus-o la capat asa cum stiti", a mai declarat Antonescu.

Inainte de a pleca in vizita la Iasi presedintele PNL Crin Antonescu si-a depus, oficial, candidatura la alegerile prezidentiale din 22 noiembrie la sediul Biroului Electoral Central (BEC), vineri dimineata, in jurul orei 10.20.

Liberalul a declarat ca s-a inscris in aceasta cursa, la finalul careia este convins ca va ajunge primul, "cu gandul la nevoia unei Romanii a unitatii si nu a vrajbei, cu gandul la Romania normalitatii, a bunului simt, cu gandul la iesirea din criza economica, sociala, institutionala si morala in care se afla acum. Voi da Romaniei un guvern respectat pe plan intern si international".