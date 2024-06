Crin Antonescu: Sunt linistit si daca pierd presedintia

Candidatul liberal la presedintie, Crin Antonescu, a declarat marti ca aceste alegeri sunt si un test pentru electorat pentru ca se va vedea daca in Romania se poate sau nu castiga si fara circ si scandal, precizand ca el va fi linistit si daca va pierde, pentru ca a facut ceva ce trebuia facut.

"Eu cred ca e foarte mult loc si pentru altceva. Eu cred ca populatia acestei tari asteapta un presedinte altfel, asteapta sa traiasca civilizat, asteapta sa aiba o sansa, asteapta sa fie respectati de institutiile statului.

Nu stiu daca se pot castiga (alegerile, n.red.) altfel decat cu galeti de zahar, si bucurii simulate, si bai de multime, dar sunt linistit si in ipoteza de a nu castiga, pentru ca aceasta incercare trebuia facuta. In fond, e o proba si pentru alegatori", a declarat Crin Antonescu, la emisiunea "Vorbe Grele", de la Antena 2.

Daca mi-era frica de Basescu, nu mai candidam

Liderul PNL a spus ca nu ii este frica de Traian Basescu, rectificand, astfel, o stire ce aparuse dupa prezenta sa in emisiunea Melaniei Medeleanu de la Realitatea Tv.

"N-am spus asa ceva, ca mi-e teama de Basescu. L-am definit pe Traian Basescu drept un candidat inca puternic si, mai ales, am spus ca el este principala tinta de confruntare, pentru ca eu sunt in concurenta si cu Mircea Geoana, Sorin Oprescu, Kelemen Hunor si cine mai intra in competitie, dar Traian Basescu e principala tinta.

Daca imi era teama intr-un fel de Traian Basescu, nu incepeam inca din 2005, cand era mult mai multa pace si armonie, sa spun astfel de lucruri, nu-i ceream lui Traian Basescu sa spuna cine e corupt, nu-i ceream sa vina sa facem bilantul Romaniei in ultimii cinci ani si, mai ales, nu mai candidam", a lamurit Antonescu.

Liderul liberalilor a spus ca, spre deosebire de ceilalti candidati, nu are niciun "schelet in dulap", nu poate fi santajat, iar singurele lucruri "rele" care se spun despre el sunt adevarate.

"N-am niciun schelet in dulap. Si atacurile care sunt la adresa mea sunt adevarate: ca am repetat doi ani la facultate - adevarat, ca am avut multe absente la Parlament - adevarat, ca sunt moale, ca sunt tare, ca l-am criticat prea mult pe Basescu, ca nu-l atac pe Basescu...", a spus amuzat liderul PNL.

Nu-mi dau demisia din functia de presedinte PNL daca pierd

Antonescu a spus ca el si-a asumat o mare responsabilitate cand a preluat functia de presedinte al PNL si ca nu va renunta la aceasta functie daca pierde alegerile pentru presedintia tarii.

"Nu domnule, nu-mi dau demisia dintr-o functie in care am fost ales. Imi dau demisia conform Constitutiei cand ma duc la Cotroceni si o sa fiu presedintele romanilor", a spus Antonescu.

El a spus ca primul lucru pe care il va face daca va ajunge presedinte va fi initierea unor consultari serioase pentru formarea unui nou guvern.

"Pimele decizii ale presedintelui nu pot fi decat acelea de a avea o consultare serioasa cu fortele politice pentru ca este nevoie de un nou guvern. Guvernul Boc va demisiona sau va cadea foarte repede.

De jumatate de an spun ca Guvernul Boc e cel mai prost guvern pe care l-a avut Romania. Opinia publica imi confirma asta, masurile pe care le-a luat nu arata altceva", a mai spus candidatul liberal.

Intrebat pe cine va pune premier si daca printre optiunile sale se numara si democrat-liberalul Theodor Stolojan, Antonescu a spus ca certitudinea poate fi ca Stolojan nu va fi premier.

"Am mai multe (optiuni pentru functia de premier, n.red.). Exista in Romania oameni serioasi si in spectrul politic. Pot sa va spun cu siguranta la cine nu ma gandesc si nu ma gandesc la domnul Stolojan", a spus Antonescu.

Basescu e inconsecvent, scandalagiu, abuziv

Intrebat daca are ceva impotriva examenului psihologic in cazul candidatilor la presedintia Romaniei, Antonescu a spus amuzat ca el este gata oricand sa treaca testul, insa in cazul contracandidatilor sai nu ar mai fi nevoie pentru ca lucrurile sunt evidente.

"Sunt (de acord cu examenul psihologic, n.red.). Nu doresc sa fie examinati ceilalti pentru ca e limpede in ceea ce ii priveste. Aveti vreo indoiala cu privire la ceea ce ar putea scoate la iveala un examen psihologic in cazul domnului Basescu?

Domnul Basescu, asa cum e caracterul domniei sale, e inconsecvent, scandalagiu, abuziv, si ma opresc aici. Nu sunt jigniri, e o descriere. (...) Nu ma impac cu Traian Basescu pentru ca nu mi-am batut joc de mine niciodata si nici de altii", a conchis Crin Antonescu.

