Mahalaua inepta de pe National Arena (Opinii)

Mi-l imaginez pe Teodor Baconschi obligat sa isi dea cu presupusul, pe propriul blog, despre adunarea uselista de pe Stadionul National. S-a dovedit ca unele dintre mesaje erau scrise de Papahagi, insa chiar si asa, ce-am fi citit astazi despre marele eveniment care a eclipsat mediatic intalnirea popularilor de la Casa Poporului?

Probabil ceva in tonul celebrei mahalale inepte care paralizeaza Romania prin populismul ei falimentar, alimentat si incurajat din plin de liderii ei socialisti iresponsabili.

Opusa ideii de "mai multa Europa" - slogan care a rasunat in sala de marmura de la Parlament din gurile lui Traian Basescu, Angela Merkel sau Jose Manuel Barroso - manifestarea de pe National Arena a afisat, intr-adevar, un ceva suspect. Poate chiar asezarea ei exact peste intalnirea liderilor PPE, in incercarea disperata de a masca refuzul socialistilor europeni de a-si mai tine congresul din septembrie la Bucuresti, motivand, prin vocea liderului Hannes Swoboda, ca incearca astfel sa evite umbrirea evenimentului de luptele politice interne de la Bucuresti.

Dar sa fim onesti pana la capat in cazul asta. Ceea ce au incercat sa evite socialistii lui Ponta, lasandu-l pe acesta cu imaginea si mai patata dupa urecheala generala de la referendumul din vara, nu au ezitat nicio clipa sa faca, ba chiar cu supra de masura, popularii lui Traian Basescu. Ba dimpotriva. Si-au facut si campanie in numele si pe spinarea ideii Uniunii Europene, decretand pur si simplu ca orice alta varianta decat austeritatea - care automat ar fi si populista - e un pericol si o amenintare reala la adresa stabilitatii si viitorului Europei.

Ads

In fata acestor vorbe, pentru a le simti ipocrizia pana la capat, cineva ar fi putut sa le raspunda ca exista si alte cai in afara austeritatii oarbe si alte modele de dezvoltare a UE decat Statele Unite ale Europei. Ca nu putem vorbi atat de usor despre "mai multa Europa" si mai ales sa condamnam populismul, cat timp in ipocrizia lor fanaticii din acea mai multa Europa se pregatesc sa ne inchida granitele, tin inca interdictii pentru munca, unii se pregatesc sa ne ceara din nou vize, iar altii ne trimit compatriotii acasa cu avionul si bani de buzunar in cadrul programului curatenia de vara - toamna a civilizatiilor batrane ale continentului.

Asadar, cand vorbim despre populismul nationalist de pe National Arena ar trebui sa nu inchidem ochii nici la ipocriziile de la Palatul Parlamentului care dau nastere unui populism si mai bizar - unul de dimensiuni continentale. Dar, cred ca si mai important decat vigilenta semantica si ideologica asupra celor doua tabere, ar trebui sa ne invatam in sfarsit sa ne exersam mai cu seama dimensiunea economica a afacerilor politice intre familiile europene si cele locale. Sa ne intrebam, asta cat ne-a costat si, mai cu seama, cand si cum vom plati pentru? (Cine o va face e intotdeauna limpede si fara niciun dubiu).

Ads

Asadar, pe urmele singurei vorbe adevarate rostite pe National Arena - "Romania nu a primit nimic de pomana in toata istoria ei" - sa ne intrebam si noi ce pret platesc democrat liberalii lui Traian Basescu partenerilor lor populari din Europa? O prima transa din datorie ne putem imagina ca a fost achitata fata de ajutorul lui Barroso prin achizitia de avioane second-hand direct din Portugalia. La coada asteapta si restul, dar nu face sa ne deranjam, isi vor primi toti tainul intr-un final, asa cum s-a intamplat mereu.

Stim desigur ca totul are un pret, nimic nu pica din cer - cu excetia meteoritilor ucigasi - si trebuie sa platim pentru toata distractia de care ne bucuram. Dar se poate livra factura si fara sa se scoata ochii prostilor care platesc, amagindu-i si obligandu-i sa isi mai si iubeasca patronii si actionarii din acea tot "mai multa Europa".

Ads