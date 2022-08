Ne amuzam cu Vadim, sa ne minunam cu Basescu (Opinii)

O comparatie intre Basescu si Vadim Tudor n-ar fi deloc fortata, in conditiile actuale. Pe Vadim Tudor nu-l mai asculta nimeni demult. Domnul Basescu are rezervat un drum politic asemanator cu cel al liderului PRM. Uitandu-ne pe audientele tv, Vadim Tudor sta chiar mai bine decat presedintele Romaniei.

Vadim Tudor este invitat in studiourile tv pentru spectacol ieftin. Moderatorii il invita pentru circ de tip otevist, pentru audienta facila. Deja, mult trambitatele fraude la care a fost supus PRM de-a lungul timpului au intrat in folclorul urban si sunt privite drept bancuri ieftine.

Traian Basescu are acces in platourile TVR si SRR pentru a transmite natiunii mesaje clare, semnalele unui presedinte realist, lucid si nepartinitor. Un presedinte al tuturor romanilor, dupa cum s-a prezentat de fiecare data in fata natiunii. Traian Basescu nu arata nicidecum ca un lider de care tara are nevoie, un om pe care se poate sprijini increderea cetatenilor contribuabili.

Domnul Basescu nu face altceva decat sa lanseze diagnostice dure cu rezolvari numai de el stiute. A devenit un specialist in ironia extremei politice, un one-man show care spune bancuri, dar rade singur la auzul lor, pentru ca privitorii au schimbat demult canalul. Pe Vadim lumea il priveste si se minuneaza, el provoaca un spectacol gen Vacanta Mare, fara Leana si Costel. Dar de la Traian Basescu privitorii asteapta altceva.

Presedintele ne vorbeste de ani buni despre clientela politica atat de corupta, despre scurgerea de bani catre robinetele partidelor. Foloseste sintagma "politicieni" cu mare usurinta, de parca dansul nu ar fi fost un pion al acestui mediu politic. Acuza in stanga si-n dreapta, fara sa probeze nimic, catalogheaza lideri politici conform convingerilor personale, netinand cont de functiile institutionale pe care le ocupa atat dansul cat si cei anatemizati.

Inglobeaza toate actiunile actualei coalitii de guvernare in cei 20 de ani scursi de la revolutie. Stie ca in vami se intampla lucruri necurate de mult timp, dar nu are nicio explicatie logica pentru intarzierea masurilor care trebuia luate demult la frontiera.

Catalogheaza PD-L ca fiind curajos si lipsit de orice urma de vinovatie in problema contrabandei si evaziunii fiscale de la vami. Uita sa ne spuna ca totul in acesta tara este politizat, iar toate functiile, inclusiv din vami, sunt numite politic.

In ultimii 6 ani, partidul portocaliu s-a tot perindat pe la guvernare, iar Traian Basescu nu a parasit nicio secunda functia prezidentiala. Insa dansul electoral si blitzurile erau mult mai importante decat reforma statului.

Si in problema regiilor de stat, Traian Basescu se pozitioneaza contradictoriu. Intr-adevar, recunoaste datoriile uriase acumulate de acestea la bugetul asigurarilor sociale si catre furnizori, dar arunca toata vina in spatele managerilor din fruntea regiilor de stat.

Pe firul logicii, aceste companii nationale se afla in proprietatea Guvernului Romaniei, cel care numeste acesti manageri. Cine i-a numit acolo pe acesti oameni, care s-au dovedit incompetenti, trebuie sa dea socoteala in fata Legislativului.

Cuplul Ponta-Antonescu este catalogat ca fiind unul comic. Nu stim daca presedintele Basescu s-a referit la umorul celor doi sau a incercat sa fie ironic la adresa liderilor Opozitiei. Multa lume este de acord ca un cuplu mai atipic decat cel format de Gabriel Oprea, fost "mafiot" de frunte, si Traian Basescu ex-primar de Capitala in razboi cu un fost prefect iubitor de imobiliare, nici ca se mai poate intalni in politica romaneasca.

Comic poate fi catalogat si partidul-surogat numit UNPR, avand in componenta fosti socialisti, liberali sau conservatori. Autenticitatea cuvintelor a murit in gura lui Traian Basescu. Locul discursului bazat pe realism si bun simt a fost luat de un sarcasm ironic tarat la infinit in prime time, evident, cu complicitatea TVR, de aceasta data.

