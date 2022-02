Nu Ponta si Antonescu sunt imbecilii lui Basescu (Opinii)

Din momentul in care a facut USL ochi, una dintre grijile presedintelui Traian Basescu a fost sa anunte periodic tara ca noua constructie politica este zadarnica, deoarece nu-i va nominaliza niciun fruntas pentru functia de premier.

Un argument a fost acela ca legea nu-i impune o asemenea situatie, deoarece aliantele politice nu sunt subiect de drept in materie, doar partidele inregistrate la tribunal. Cum nici Constitutia nu contine vreun paragraf in acest sens, totul ramane la latituinea sa. Discreta, as spune.

Iata, insa, ca Traian Basescu a luat nervii liderilor Opozitiei si i-a intins la maximum - nu ca sa le antreneze simtirea pentru maretul viitor pe care si l-au imaginat, ci de dragul jocului - dezvaluind natiunii ca i-a propus lui Victor Ponta sa fie premier, iar acesta nu a raspuns favorabil.

Cu alte cuvinte, araturile devenisera atat de adanci, transeele atat de incercate de criza economica si situatia globala atat de vinetie incat numai solidaritatea clasei politice mai putea sa semene in brazda musetel si galbenele. Rezulta un presedinte responsabil, rezulta un presedinte care-si calca pe inima pentru a scoate tara din rahat.

Cand a rostit Traian Basescu adevarul si cand a mintit? Nu mai conteaza. Este atat de mester in a furniza opiniei publice explicatii in functie de toanele domniei sale incat nu merita sa despic firul in patru. Concluzia va fi mereu ca variabilele in functie de care se decide viitorul Romaniei sunt volatile, prin urmare consecventa nu este o dovada de inteligenta, ci de ingustime.

Ce scop a avut, insa, dezvaluirea presedintelui? Sa-i puna pe ganduri pe cetatenii care s-au prins ca pe politicieni ii doare in fund de soarta lor? Exclus. Doar nu isi imagineaza cineva sanatos la minte ca propunerea catre Ponta a fost serioasa. Daca da, felicitari! Mos Craciun si Zana Maseluta chiar exista!

Faptul ca Antonescu si Ponta nu au dezvaluit ei insisi aspectul i-a furnizat insa presedintelui munitie. E drept ca le-ar fi fost greu sa gestioneze anuntul fara sa para imbecili. Mai usor i-ar fi fost lui Traian Basescu sa-i arate natiunii ca pe niste tipi egoisti, care au cerut alegeri anticipate si, cu toate ca au primit cadou Puterea fara costurile unui scrutin, refuza sa guverneze.

Imbecilii, insa, nu sunt Antonescu si Ponta, ci cei carora li s-a adresat presedintele. Noi, adica. In mintea lui Traian Basescu, gandul ca salvatorii natiunii au refuzat sa mearga la serviciu este de natura sa ne destabilizeze in asa maniera incat sa refuzam sa le acordam o sansa in urma votului.

Ceea ce eu unul voi si face. Dar nu numai cu USL. Cu toti. Chiar daca Traian Basescu s-a jucat. Sau tocmai de asta. Eu nu am trimis la serviciu un mascarici, ci un om caruia i-am dat mandat sa scoata tara din rahat. Nu mor de ras observand cum ii cheama la tabla pe cei doi lideri ai Opozitiei si le da nota trei - asa cum merita, sa fie foarte clar! -, ci ma intreb cand mi se va adresa Traian Basescu si mie. Pana atunci, nu mai calc pe la urne.

