Orele lui Basescu si vulcanul bugetar

Romania pare un taram al nimanui. Cetatenii au fost abandonati si fiecare e acum pe cont propriu. Cui nu ii convine, sa plece, acesta e mesajul autoritatilor.

Nimic nu se poate astepta de la cei in care ne-am pus sperantele, Traian Basescu si Emil Boc. Presedintele ii judeca daunazi pe profesori, care, in opinia sa, ar lua prea multi bani pentru numarul de ore lucrate. E drept, vreo 600-700 de lei e o suma consistenta.

Daca mergi prin institutiile statului, parca te afli intr-un vulcan. Ai impresia ca angajatii, furiosi pe noua politica de austeritate, te vor sfasia din priviri. Mania acumulata e gata sa erupa. Poate se va intampla la urmatoarea greva generala. Atunci cand, in mod sigur, nu va mai avea nimeni chef de harjoana si cu atat mai putin sa se prosteasca topaind ca pinguinul.

Masurile de austeritate anuntate aveau rolul de a fi temporare si menite a ne mai redresa. Dar constatam ca ele sunt ajustate tot timpul, totul resimtindu-se in nivelul de trai al cetatenilor. Acum urmeaza al doilea val de masuri, probabil tot atat de multe cate guverne Boc am avut. Zvonurile care bantuie prin birourile bugetare sunt chiar infricosatoare. Ultimul este ca se vor maia corda cate 5 zile de concediu neplatit lunar.

In tot acest timp, Traian Basescu ii ia pe toti la refec, de cate ori are ocazia. Despre profesori nu mai zic. Cu ei, al nostru presedinte are sigur o obsesie, probabil ca urmare a unei scolaritati precare, asa cum exista pe vremea dumnealui.

Ads

Domnia sa nu poate pricepe cum, in aceste vremuri grele, de exemplu, un profesor ia cam 600-700 de lei, la volumul de munca prestat. Poate nu intelege nici cum un functionar de prin vreo primarie ia cam 400 de lei. Traian Basescu aplica o metoda proprie si sigura de calcul : un intelectual care zice ca ii educa pe copiii tarii lucreaza doar 16 ore pe saptamana.

Daca imparti aceasta suma la 16, obtii un raport foarte avantajos pe ora lucrata, crede domnul Basescu. Vorba unui fost consilier de-al dumnealui, Andrei Plesu, care s-a prins repede cum sta treaba si a abandonat primul corabia prezidentiala.

Intr-un memorabil articol ("Ce nu trebuie sa spuna un presedinte"), domnia sa ii recomanda lui Traian Basescu sa nu mai judece toate meseriile dupa numarul de "ore-cur" petrecute la serviciu, adica dupa numarul de ore petrecute pe scaun, la birou. Nici noi nu putem judeca activitatea prezidentiala dupa orele petrecute pe la sindrofiile de protocol. Ca nu doar asta face un presedinte.

Ads

Dupa un algoritm asemanator, putem spune ca profesorii petrec "ore-creier" sau "ore-cap", dupa cum scrie si domnul Andrei Plesu. Ne intrebam ce tip de ore presteaza presedintii de tara care iau atat de putin bani in comparatie cu orele lucrate, dupa cum tot Traian Basescu declara.

"Orele-cur" lucrate de domnul Traian Basescu la Cotroceni sunt, in consecinta, prost remunerate. Ii propunem sa vina putin prin scoli si sa presteze macar cateva "ore-creier", sa se mai relaxeze putin, ca tot e asa de usor si se plateste atat de bine in invatamant.

Pana una-alta, orele petrecute de profesori la scoala se pot numi "ore-umilinta" sau "ore-mizerie". Unii dintre functionarii injositi de guvern, care muncesc "ore-batjocura", au decis sa puna punct acestei situatii. Este de semnalat gestul admirabil, dar disperat, al tuturor angajatilor (plus primarul) comunei Schela din judetul Gorj, care si-au dat demisia, lasand institutia fara angajati, gata sa fie inchisa. Este ceea ce merita statul roman.

Este un semn incurajator care ne arata ca nu toti s-au resemnat, iar unii stiu ca s-a atins limita suportabilitatii si actioneaza pe masura modului in care sunt tratati.

Ads