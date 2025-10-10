Traian Basescu: Ma intreb daca Romania este pregatita sa intre in zona euro

Presedintele Traian Basescu, prezent miercuri la aniversarea a 100 de ani de la infiintarea Academiei de Studii Economice, a declarat ca Romania nu poate adera la zona euro cu un nivel al competitivitatii atat de scazut, pentru ca ar intra intr-o criza "din care nu ar putea iesi pe picioarele ei".

De asemenea, seful statului a spus, in cadrul evenimentului organizat de ASE, ca Romania indeplineste aproape toate criteriile Tratatului de la Maastricht, dar ca economia tarii nu este pregatita pentru intrarea in zona euro.

"Va sunt cunoscute deja celebrele documente ale Consiliului Euuropean, ale Uniunii Europene, reglementarile care sa stimuleze cresterea economica. Rezultatul l-am vazut ieri: Raportul Eurostat, cresterea somajului la 12%.

Europa n-a avut capacitate profesionala alaturi de oamenii politici sa identifice solutiile de iesire din criza. Specialistii au fost consultati prea tarziu. Cu o Europa care si-a asigurat prosperitatea prin datorii, impovarand statele, nu putea sa nu se intample ce s-a intamplat din 2008: recesiune, scaderea nivelului de trai.

Am vazut ce se intampla cand pregatirea pentru integrare se gestioneaza strict in interesul criteriilor de la Maastricht. Romania aproape indeplineste aceste criterii, trei sunt cert indeplinite, de alte doua suntem destul de aproape. Totusi, intrebarea pe care mi-o pun este daca Romania este pregatita sa intre in zona euro", a precizat presedintele Basescu.

In continuarea discursului sau, seful statului roman a facut trimitere la situatia recenta din Cipru, unul dintre cele 17 state care au adoptat moneda euro in ultimii ani, adaugand ca Romania are nevoie de o crestere a competitivitatii in sectorul de stat si de o mai buna absorbtie a fondurilor.

"Raspunsul la aceasta intrebare mi l-au dat tari ca Cipru, ca Slovenia si care la putin timp de la intrarea in zona euro au intrat in criza. Raspunsul la aceasta intrebare este strict legat de economie si nu de criteriile de la Maastricht. Daca o tara nu este competitiva, ea nu poate rezista in zona euro. Unul dintre obiectivele Romaniei este cresterea competitivitatii in sectorul de stat.

Sectorul de stat este neperformant si ar duce la o coliziune din care economia romaneasca nu poate sa iasa pe picioarele ei dupa intrarea in zona euro. Din pacate, sectorul de stat genereaza pierderi si prin marile regii, si printr-un aparat bugetar extrem de dezvoltat comparativ cu nevoile reale si care apasa. Obligatia perioadei imediat urmatoare este gasirea solutiilor pentru cresterea competitivitatii.

Romania nu a trecut usor prin perioada de criza, care s-a manifestat virulent in 2010, dar a reusit sa se stabilizeze relativ rapid. Am avut un 2010 care a adus masuri grele pe care le-a suportat populatia, am avut un 2011 cu o crestere de 2%. Intrebarea este de ce nu putem repeta aceasta crestere. In conditiile in care Romania nu are o datorie masiva, Romania are banii Uniunii Europene. Marea noastra problema este incapacitatea de absorbtie a fondurilor", a conchis presedintele Traian Basescu.

