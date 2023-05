Traian Basescu prezice finalul declinului economic

Presedintele Traian Basescu prevede finalul crizei care a afectat in aceste ultime luni Romania. Aflat sambata la Tusnad, seful statului a declarat ca stoparea declinului economic va avea loc in trimestrul al treilea.

Insa presedintele este constient ca iesirea tarii noastre din criza depinde de evolutia economiilor puternice ale lumii pentru ca Romania nu se poate redresa singura.

"Vom iesi atunci cand vor iesi marile puteri economice europene din criza. Suntem prea mici si prea slabi pentru a iesi singur", a spus Basescu, citat de RealitateaTV.

"Am auzit politiceni care spuneau ca acum 20 de ani a fost colapsul comunismului si iata ca acum are loc si colapsul economiei in timp de democratie. Viitorul european se aseaza in acest moment chiar in centrul crizei economice, criza din care vom iesi intariti alaturi de celelalte tari europene", a adaugat seful statului.

Nabucco va avea gaz

Traian Basescu este increzator si ca proiectul Nabucco va fi functional si a precizat ca Romania a sprijinit intotdeauna acest proiect.

"Noi am ramas consecventi acestui program. Proiectul Nabucco va avea gaz. Uniunea Europeana a vorbit despre faptul ca este foarte importanta aprovizionarea Europei cu energie.(...) A fost o perioada cand Romania a fost singura care sustinea proiectul Nabucco", a spus Basescu, citat de NewsIn.

B.B.