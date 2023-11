Vulnerabilitatea candidatului Traian Basescu

Traian Basescu nu poate vorbi deschis si cu incredere despre viitor. Stie ca partidul care il sustine nu poate forma o majoritate in Parlament. Pornind de la aceasta premisa el nu poate sustine, cel putin in aceasta campanie pentru turul doi al alegerilor prezidentiale, si nici lansa catre "popor" ideea ca odata cu castigarea celui de-al doilea mandat va rezolva toate crizele in care se afla acum afundata Romania.

Pentru ca Traian Basescu este obligat sa provoace macar iluzia ca in cel de-al doilea mandat al sau romanii vor avea parte de mai multa stabilitate, liniste si mai putine crize, el ar trebui sa poata prezenta acum, in campanie, o solutie imediata pentru instalarea noului Guvern si pentru asigurarea unei majoritati parlamentare care sa asigure functionarea Executivului.

Contracandidatul sau, Mircea Geoana, impreuna cu alianta PSD - PNL - UDMR au speculat slabiciunea candidatului Basescu si au venit cu o contra oferta pentru popor.

O puternica majoritate parlamentara care sa instaleze un premier independent, care sa asigure o normalitate si o garantie puternica pentru iesirea din criza - o tentatie suficient de puternica si pentru majoritatea romanilor care urmeaza sa isi dea votul pentru a doua oara pentru presedinte pe 6 decembrie.

Raspunsul lui Traian Basescu la aceasta oferta este pe masura. In spatele lui Mircea Geoana roieste un adevarat banc de rechini care deja au si inceput sa isi imparta prada pe care se pregateste sa o castige "candidatul de carton" - Mircea Geoana.

Pe langa toate acestea, Traian Basescu isi condimenteaza atacul si cu trimiteri la papusarii de partid din spatele lui Mircea Geoana - Ion Iliescu, Hrebenciuc, Nastase, Marian Vanghelie.

Cireasa de pe tortul otravit gatit de Traian Basescu si servit marii aliante PSD - PNL - UDMR este compus dintr-un Crin Antonescu - infierat ca un liberal tradator care si-a abandonat electoratul, credintele si s-a mutat cu tot cu partid si moguli spre stanga comunista - care incearca acum sa traga dupa el, intr-un "depozit", voturile si increderea romanilor.

Oricat de bucuros s-ar prezenta Traian Basescu in fata acestei aliante, oricat de incantat s-ar declara fata de refacerea coalitiei de la suspendarea presedintelui, candidatul Basescu este constient ca nu poate sa le promita romanilor ca din momentul in care l-au ales criza politica si sociala din ultimele trei luni se va sfarsi. Traian Basescu stie ca nu se poate prezenta poporului ca cel care va pune capat unei crize deja mult prea costisitoare.

Omitand si trecand in paranteze viitorul apropiat, Traian Basescu se adreseaza doar romanilor, desi nu le poate garanta acestora ca prin voturile pe care i le vor da se vor pune astfel capat crezei politice. Poate chiar o vor adanci mai rau. Caci singura rezolvare onesta, daca alianta PSD - PNL - UDMR nu va ceda, vor fi alegerile anticipate.

