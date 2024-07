Basescu, despre nepotica: Seamana cu mine. Am primit nobilul titlu de bunic

Presedintele Traian Basescu a declarat, duminica, dupa ce si-a vizitat nepoata la Spitalul Universitar din Capitala, ca fetita seamana "sigur" cu el si ca a tinut-o in brate.

"Sunt bucuros si eu, si sotia, si Ioana. Copilul s-a nascut prematur, era planificat peste trei saptamani, dar medicii au considerat ca solutia pe care au adoptat-o era cea mai buna pentru copil si mama. Am primit nobilul titlu de bunic", a spus Basescu la iesirea din spital.

Traian Basesu isi viziteaza nepoata. Ce a spus la intrarea in spital

Intrebat ce nume va avea fetita, presedintele a declarat ca Elena si Bogdan, parintii micutei, vor stabili de nume va avea, adaugand ca bebelusul a primit nota 9 la nastere.

"Am vazut-o, am tinut-o si in brate", a spus Basescu, iar la intrebarea cu cine seamana, el a raspuns: "Cu mine sigur. Se vede ca s-a si grabit sa iasa. Ma bucur ca e sanatoasa, ca a supt deja. O sa mai ramana in spital 2-3 zile, au spus medicii. Sigur ca o sa mai vin sa o vizteze", a precizat proaspatul bunic.

Traian Basescu a postat pe Facebook fotografia in care apare tinand-o in brate pe fetita, alaturi de mesajul "Sunt un bunic fericit".

Elena Basescu a nascut

Elena Basescu a nascut o fetita, in noaptea de sambata spre duminica, la ora 3.30, la Spitalul Universitar din Capitala. Bebelusul a vazut lumina zilei chiar in ziua in care Elena Basescu si sotul sau, Bogdan Ionescu, implinesc un an de casatorie.

Fiica cea mica a presedintelui a nascut mai devreme, la 8 luni si o saptamana, insa a adus pe lume, prin cezariana, un copil sanatos de 2 kilograme si 715 de grame.

