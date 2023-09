Elena Basescu: Sa-si vada Hrebenciuc de familia lui si sa ne lase in pace

Mezina presedintelui Traian Basescu e foc si para pe liderul PSD Viorel Hrebenciuc, cerandu-i ferm sa-si vada de ale lui si sa-i lase familia in pace.

"Hrebenciuc sa nu-si permita sa vorbeasca despre viata personala a surorii mele sau a mea. Asta a facut dansul tot timpul. A pus mana pe telefon si a sunat la ziare si reviste prietene perntru a-l scoate pe baiatul dansului, Andrei, din situatii mai putin placute, creandu-i astfel o imagine falsa.

Andrei e un baiat bun, insa are un caracter foarte slab, de fata mai degraba, fara personalitate, ambitie si e foarte usor influentabil de cei din jur si de parinti. Sa-si vada domnul Hrebenciuc de familia lui si sa ne lase in pace", a declarat, pentru Cotidianul, Elena Basescu.

Fiica cea mica a sefului statului spune ca regreta ca nu a ascultat sfaturile tatalui in ceea ce priveste relatia ei cu Andrei Hrebenciuc.

"Regret ca nu l-am ascultat pe tata de la inceput in ceea ce priveste relatia cu Andrei, pentru ca mi-a demonstrat inca o data ca are mereu dreptate", a mai spus Elena Basescu.

Mezina lui Basescu il acuza pe Viorel Hrebenciuc ca a tot dat declaratii la mai multe ziare si reviste cum ca ea ar suferi enorm dupa Andrei.

Ads

"Nu s-o fi plictisit si dansul de cate a spus pe la toate ziarele cat suspin eu dupa odrasla lui, dupa care, sincer vorbind, nu prea ai motive sa suferi? Il rog pe domnul Viorel Hrebenciuc sa-si mute atentia spre relatia lui Andrei cu fata domnului Noaptes, Irina, si sa nu se mai uite la noi", a mai spus Elena.

Atacul mezinei prezidentiale vine dupa ce liderii PSD Viorel Hrebenciuc si Mircea Geoana au declarat ca Ioana Basescu ar avea o relatie cu Marian Oprisan, insa fiica cea mare a presedintelui a infirmat, pentru Ziare.com, acest zvon.

"Nici nu se pune problema. Nu am o relatie cu Marian Oprisan, am o relatie cu altcineva si nici nu vreau sa ma casatoresc. Nu inteleg cum isi permit unii oameni sa comenteze in legatura cu viata mea personala. As vrea sa-i vad pe Geoana sau pe Hrebenciuc cum se simt cand se vorbeste despre relatiile copiilor lor", a declarat Ioana Basescu pentru Ziare.com.