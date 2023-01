Aroganta democrat liberalilor

Dupa castigarea alegerilor de catre Traian Basescu, democrat liberalii au scapat de toate complexele pe care le dezvoltasera in campania electorala. In consecinta, comportamentul lor a devenit, mai bine spus a redevenit, la fel de arogant, sfidator si condescendent, asa cum il stiam si inainte. Ba poate, chiar ceva mai mult.

Ce altceva daca nu sfidare se cheama numirea Elenei Udrea in Guvern, tocmai pe un minister cu fonduri europene de miliarde de euro? Cand toata presa a vuit un an de zile impotriva ministrului Turismului, a activitatii domniei sale, a necesitatii unui astfel de minister, Partidul Democrat-Liberal raspunde printr-o noua numire a Elenei Udrea la un minister de data aceasta cu adevarat important. Insa, acest gest inca nu ar fi fost o aroganta si o sfidare, daca el nu venea mai ales dupa promisiunile pe care Traian Basescu le facuse romanilor la inceputul celui de-al doilea mandat al sau.

Modernizarea Romaniei, depolitizarea institutiilor publice, stoparea influentei excesive a unor grupuri economico-financiare asupra politicienilor si institutiilor statului, toate aceste promisiuni ale lui Basescu au fost ironizate si batjocorite inca din primele miscari ale PD-L, iar componenta Guvernului Boc IV demonstreaza ca singurele interese ale sustinatorilor presedintelui sunt cele personale si de grup. De altfel, in aceeasi nota de zeflemea si aroganta politica a venit si desemnarea din partea PD-L a candidatului pentru postul de deputat pentru alegerile din Colegiul 1 din Bucuresti.

Ads

Explicatiile pe care le-a oferit Silviu Prigoana in legatura cu candidatura fiului sau de 23 de ani pentru un post de deputat exprima cel mai bine sfidarea cu care democrat liberalii trateaza bunul simt al oricarui roman. "Sa ne bucuram" ca nu ne-am trezit cu sotia dansului "pe lista", si sa fim fericiti ca nu o vedem baletand pe doamna Bahmuteanu prin studiourile de stiri incercand sa ne convinga cat de competenta, inteligenta si priceputa intr-ale politicii ar fi.

Asadar, asta este mesajul PD-L acum, dupa castigarea alegerilor, catre popor: "sa ne bucuram ca nu..." orice. Sa ne bucuram ca nu au numit-o ministru din nou pe Monica Iacob Ridzi, sa fim fericiti ca Elena Basescu nu a fost chemata pentru a prelua ministerul Educatiei, sa dansam de incantare ca pe Silviu Prigoana insusi nu l-au numit ministrul Justitiei, in general sa ne bucuram atat timp cat inca tot ce se poate mai rau imagina inca nu s-a intamplat. Cu aceasta deviza si sub asemenea asteptari, romanii ar trebui, intr-adevar, sa fie fericiti ca inca mai pot sa ii critice pe cei mai inteligenti, mai minunati, mai competenti si mai frumosi politicieni pe care i-a avut vreodata aceasta tara minunata.

Ads

Sa fim cu adevarat bucurosi ca Elena Udrea inca nu a fost desemnata prim-ministru, caci acum pare ca aceasta gluma proasta si atac ieftin al lui Geoana si Vanghelie din campania electorala pare mai probabil decat niciodata sa devina, intr-un viitor nu tocmai indepartat, o optiune cu sanse tot mai reale de a se implini.

Aroganta si sfidarea cu care ne trateaza acum democrat liberalii consta in usurinta cu care au trecut peste promisiunile din campanie, peste smerenia cu care jurau sa respecte si sa apare interesele tarii. Sfidarea si lipsa de bun simt a portocaliilor constau tocmai in aroganta cu care acum vin sa ne scuipe in fata dupa ce, inainte de alegeri, nu stiau cum sa ne linga mai abitir.

Ads