Traian Basescu a declarat, marti seara, ca Elena Udrea "este un om extrem de puternic", care spune "ce crede si ce stie", insa "e om si se poate insela".

"E ridicol sa spui ca femeia asta a furat bani de la Gala Bute. Va pot spune, ca un om care a investit enorm in Elena Udrea, a spus ce stie si ce crede, e un om care nu minte", a declarat fostul presedinte, la postul B1 TV.

Acesta a mentionat ca a vizitat-o pe Elena Udrea acasa, unde se afla in arest la domiciliu.

"Sunt unul care vorbeste cu ea in fiecare zi, ma duc la ea in arest acolo acasa. Am nimerit cand erau avocatii, asta e", a adaugat fostul sef de stat.

"Incerc sa o conving ca n-am abandonat-o", a subliniat Basescu.

Totodata, comentand dezvaluirile facute de Elena Udrea, fostul presedinte a spus ca nu exclude ca aceasta "se poate insela".

"Femeia asta este o femeie extrem de puternica si cu convingeri extrem de puternice. Iti va spune exact ce vrea ea si ce crede ea. E pe cont propriu, are o loialitate formidabila in relatia cu mine", a continuat Traian Basescu.

Acesta a afirmat ca, in ce priveste dosarele fostului ministru al Turismului, nu face niciun comentariu, "ca ii fac rau si nu vreau sa ii fac rau".

"Stiu de la dna Udrea si stiu foarte multe informari pe care le primea ca beneficiar legal de care a tinut cont. Cand a primit informatii ca are un secretar de stat dubios, l-a dat afara", a mentionat fostul presedinte, adaugand ca "toti ciubucarii din ministere si spagarii isi folosesc ministrul" si "ba iti mai prezinta pe cineva cu afaceri nu stiu care".

Fostul sef al statului a spus ca i se pare "excesiv" numarul mare de cereri de arestare pe numele Elenei Udrea.

"Avem de-a face cu o presiune asupra procurorilor sa lupte impotriva coruptiei si parca incep sa se axeze prea mult pe denunturi. Langa denunt trebuie sa mai pui ceva si trebuie sa ai grija in acelasi timp sa nu-i lasi pe cei care au luat banii sa se puna de acord sa te trezesti cu declaratii care il incrimineaza pe ministru", a mai afirmat Traian Basescu, subliniind ca a citit sinteza dosarului Microsoft si "Elena Udrea nu era".

De asemenea, fostul sef al statului spera ca fostul ministru al Turismului sa nu fie condamnat: "Este cea mai mare investitie politica pe care am facut-o".

Anterior Traian Basescu a spus despre Elena Udrea ca crede in ea, dar si ca, in momentul in care un judecator va spune ca a fost vinovata, va recunoaste "indiscutabil" decizia acestuia.

Elena Udrea poate fi arestata din nou, de aceasta data in dosarul Gala Bute, in care este acuzata de trei infractiuni de luare de mita, dupa ce la inceputul lunii februarie a fost arestata in dosarul Microsoft.

Votul dat, luni seara, in Camera Deputatilor pentru incuviintarea arestarii preventive a deputatului PMP a fost la limita, cu 7 voturi peste minimul necesar.

Procurorii DNA au formulat, marti, o noua cerere de arestare preventiva pe numele Elenei Udrea, in dosarul Gala Bute, solicitare care a ajuns deja la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), care a stabilit ca solicitarea DNA se va judecata miercuri, la ora 8.00.

