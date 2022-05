Traian Basescu sustine ca si-a intrerupt tacerea pentru a-si apara mandatele de "furibunda campanie de demolare" a televiziunilor de stiri. Sigur ca e dreptul, poate chiar obligatia domniei sale sa o faca, dar cred ca a identificat gresit vinovatul.

Cand Elena Udrea striga de pe toate ecranele ca procurorii si judecatorii iau decizii sub presiunea fricii si se declara victima unui abuz al DNA, cel putin in privinta cererilor de arestare preventiva, care era reactia de asteptat?

Cand Antena 3 sustine dintr-un bun inceput ca Dan Voiculescu a fost condamnat pe nedrept, cum era de asteptat sa foloseasca afirmatiile Elenei Udrea potrivit careia "exista procurori si judecatori care dau solutii de frica in dosare si care raspund comenzilor venite de la Coldea si Kovesi"? Exact in felul in care le-a folosit, ca argument forte ca deciziile Justitiei nu sunt obiective si independente, ci controlate. Ca sunt controlate politic sau de frica reprezinta deja o chestiune de nuanta.

Da, e adevarat ca Traian Basescu a incercat o disociere subtila de Elena Udrea procedand "rabinic", dar nu cred ca a ajutat la mare lucru. Pe de-o parte, a confirmat ca dna Udrea i-a comunicat acuzatiile la adresa generalului Coldea, dar pe de alta parte nu a confirmat si continutul acuzatiilor, spunand ca presedintele nu avea cum sa le verifice.

Aici Traian Basescu, intr-un fel, se demoleaza singur. De-a lungul intregului mandat a lasat impresia ca este cel mai informat om, ca stie totul despre toti, ca are toate instrumentele necesare pentru a-si forma cea mai corecta imagine posibila asupra tuturor fenomenelor si persoanelor detinatoare de atributii importante in stat.

De exemplu, va amintiti, era foarte sigur ca pe "mosia" primarului Pandele se intampla lucruri necurate, pentru care sotia ar putea sa nu-l mai gaseasca acasa. Pai, daca nu putea sa verifice informatiile, cum putea fi asa de sigur ca e vorba de ilegalitati?

Deci Traian Basescu insusi arunca o umbra de indoiala asupra multora dintre acuzatiile pe care le-a lansat sub acoperirea autoritatii functiei, de-a lungul timpului. Dar nu este singura umbra pe care Traian Basescu o arunca asupra propriului mandat.

Fostul presedinte spune ca acuzatiile la adresa fratelui domniei sale reprezinta o inscenare. Sa ne intelegem, nu este vorba despre simple acuzatii de presa la adresa lui Mircea Basescu. Este vorba despre o ancheta a DNA, deci acuzatii ale procurorilor, in cadrul careia Mircea Basescu a fost arestat preventiv luni de zile, prin decizia mai multor magistrati care au socotit ca exista suficiente temeiuri pentru ca fratele presedintelui sa stea dupa gratii.

Ne sugereaza dl Basescu ca toti acesti magistrati, deci Justitia, au fost partasi la o inscenare? Sau ca sunt incompetenti? Sau ca iau decizia sub presiunea unor televiziuni?

Daca este asa, de ce n-ar sustine si Antena 3 ca Dan Voiculescu a fost victima unei inscenari? Sau Adrian Nastase, Constantin Nicolescu, Catalin Voicu, Viorel Hrebenciuc etc?

Aici nu e loc pentru dublul discurs. Ori plecam de la ideea ca Justitia isi face treaba si asta e valabil indiferent de acuzat, Elena Udrea, Mircea Basescu sau Dan Voiculescu, ori incepem sa invocam inscenarile si abuzurile, dar trebuie sa admitem suspiciunea in toate cazurile. Si atunci, da, ajungem sa punem sub semnul intrebarii independenta Justitiei, pe care Traian Basescu o prezinta drept esentiala reusita a mandatului sau.

La fel si cu reformarea SRI. D-na Udrea ne prezinta un peisaj terifiant, cu sefii serviciului implicati in relatii cu politicieni, cum e domnia sa, sau oameni de afaceri precum Dorin Cocos, cu un prim adjunct care foloseste informatiile ca arma de santaj si un director care dezvaluie informatii clasificate, precum pozele de la Paris.

Daca toate cele acuzate de dna Udrea sunt reale, problema nu e individuala, ci institutionala si a celui care nu a luat masuri, adica Traian Basescu.

Deci poate ca Traian Basescu ar trebui sa inceteze demolarea propriului mandat cat inca mai are timp.

