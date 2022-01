Basescu: Daca premierul da banii pentru PSD ii cer public demisia!

Presedintele Traian Basescu stia de negocierile dintre PSD si PD-L voturi contra bani. Seful statului il acuza pe Victor Ponta, liderul social-democrat, ca minte cu nerusinare si sustine ca, daca premierul Emil Boc va accepta sa faca compromisuri si sa dea bani, PSD ii va cere public demisia.

Intr-o emisiune televizata de miercuri seara, presedintele a confirmat acuzatiile Robertei Anastase, la adresa PSD.

"Ponta minte cu nerusinare! Stie foarte bine ca partidul lui a facut negocieri. Am doua reclamatii pe birou, una de la Victor Ponta care imi cerea sa fac nu stiu ce in Parlament si cateva documente cu repartitia banilor pentru PSD. Negocierile au durat patru zile", dezvaluie seful statului.

Basescu povesteste cum s-a negociat initial la nivelul sefilor de grupuri parlamentare, Mircea Toader cu Mirecea Dusa, dupa care s-au dat unor consilieri liniile de repartitie a banilor si dupa patru zile a fost transmisa premierului solicitarea de bani, pentru ca PSD sa nu participe la vot.

Seful statului l-a amenintat pe premierul Boc sa nu cumva sa cedeze santajului PSD. "Daca Guvernul ar da acesti bani, public i-as cere premierului demisia. Ar putea sa si-o dea sau nu, dar nu poti sa faci targuri de acest gen, nu cu bani publici. Banii nu sunt de la Boc, Anastase sau de la Mircea Toader, sunt bani din bugetul de stat. Care e, atunci diferenta, intre PD-L, care inca mai sper ca e un partid corect la guvernare, si ce a facut Guvernul Tariceanu, care a negociat banul public sa ramana la putere, cu Hrebenciuc? Nu cred ca premierul trebuie sa dea curs acestui angajament".

Cat despre gestul PSD de a pleca din sala de plen in momentul votului, Basescu spune ca nu este "adeptul parasirii campului de bataie, ma bateam si daca nu aveam sanse". "Daca ramaneau in sala, i-ar fi batut la vot!", sustine insa presedintele.

Seful statului a adaugat ca nu poate sa nu promulge Legea pensiilor, indiferent de cum a fost votata pentru ca nu se poate pronunta pe procedura parlamentara. "Daca domnul Ponta ar fi fost matur, se adresa comisiei Parlamentului. Daca as interveni, a doua zi ar vorbi de dictatorul care se baga in proceduri parlamentare", subliniaza presedintele.

In plus, "trecerea Legii pensiilor e conditie pentru transa de la FMI".

In ceea ce priveste relatia cu Emil Boc, presedintele Traian Basescu a declarat nu are cum sa fie suparat pe acesta, ci "pur si simplu nemultumit ca lucrurile nu se fac mai repede, ca parca tot se fac poticnit, asa. Exista o majoritate, atat cat e, sa negocieze in interior, sa faca lucrurile intr-o cadenta suficient de ridicata", a spus seful statului.

In acest context, el a recunoscut ca anul 2009 a fost un an "in care nu s-a facut mare lucru", comentand ca, desi legea salarizarii este un pas inainte, n-a avut prea mari efecte "pentru ca s-au comasat toate sporurile".

