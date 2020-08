Traian Basescu critica modul in care Marcel Vela a folosit politia in cazul priveghiului interlopului Mototolea: "Erau suficienti cativa ofiteri de politie introdusi in multime"

Iata postarea integrala a lui Basescu

"Internele nu sunt institutie de spectacol!Avid de imagine cu orice pret, Ministrul de Interne, numitul Marcel Vela, proaspat adus de la primaria Caransebes confunda politia comunitara cu Politia Nationala.Ajuns la Bucuresti Marcel Velaa a pus in miscare resursele Politiei Nationale si ale Jandarmeriei crezand ca asta il ajuta la repararea imaginii sifonate de esecul pierderii controlului pandemiei de COVID - 19.Elicoptere, politie si jandarmerie calare, sute de mascati echipati de razboi au fost pusi sa participle inutil la priveghiul interlopului injunghiat pentru camatarie.Din pacate, chestorii si generalii de la Interne n-au avut puterea sa-i spuna lui Vela ca Ministerul de Interne nu este institutie de spectacol nici pentru interlopi si nici pentru populatie.Erau suficienti cativa ofiteri de politie introdusi in multime si pe langa cei apropiati mortului pentru a sesiza imediat orice risc.S-ar fi evitat umilirea politiei si a jandarmeriei puse sa participe indure cu stoicism priveghiul unui interlop.In regia lui Marcel Vela, moartea uni interlop a devenit eveniment national.Oare de unde atata tupeu la un vremelnic ministru?"