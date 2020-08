Basescu, la depunerea candidaturii pentru Primarie: Voi face peste 30%, dar nu stiu daca va fi suficient

"Mi-am depus candidatura, sper ca sunt indeplinite toate conditiile si de acum la lupta politica", a declarat Traian Basescu la iesirea de la Biroul Electoral Municipal.El a precizat ca principalii sai contracandidati sunt Nicusor Dan si Gabriela Firea , iar intrebat de unde va rupe mai multe voturi dintre cei doi, Basescu a spus razand: "De la bucuresteni".Ulterior el a completat acest raspuns: "Nu am o analiza pe rupturi, dar am o analiza pe electorat. Si va pot spune ca voi face peste 30 la suta in optiunea de vot . Vom vedea daca asta va fi suficient, dar voi face peste 30 la suta".Basescu a precizat ca cele mai mari probleme ale Capitalei sunt incalzirea si apa calda."Au ramas la stadiul la care le-am lasat Am facut contorizarea in mandatul meu, am modernizat si automatizat cele 756 de puncte termice si de atunci s-a stiut ca RADET-ul va intra in faliment odata cu contorizarea la scara de bloc. Nu s-a facut nimic. Trebuiau aduse in spatele noilor puncte de termice centrale de cvartal", a afirmat candidatul PMP la Primaria Capitalei.Intrebat daca doreste sa-i retrocedeze terenul lui Costica Constanda , ca fiind singura modalitate de a debloca conturile Primariei Capitalei, Basescu a spus: "Nu stiu, trebuie sa vad. Imi propun ca in trei ore sa ajung la o intelegere".El a mai fost intrebat care sunt punctele vulnerabile ale lui Nicusor Dan si ale Gabrielei Firea. "O sa le aflati in campanie. Si pe ale lor, si pe ale mele", a replicat Basescu razand.Jurnalistii l-au intrebat daca are o problema din punct de vedere moral, avand in vedere ca exista o decizie a primei instante de colaborare cu Securitatea."Am anexat in dosar o informare catre Biroul Electoral in care spun asa: "Dupa patru adeverinte de necolaborare cu Securitatea, in prezent pe rolul ICCJ se afla in recurs dosarul numarul...", Deci nu am facut un secret desi nu exista penalizare administrativa pentru lucrul acesta, dar am considerat ca e corect sa pun acest adaos la declaratie desi va asigur ca o sa castig procesul. Nu poti sa imi reprosezi dupa 45 de ani ca la 21 de ani nu stiam ca serviciul de contrainformatii al Armatei are legatura cu Securitatea", a explicat Basescu.