Eugen Tomac ameninta PNL si USR cu scindarea votului dreptei dupa modelul Ponta: Basescu ar putea obtine al treilea mandat de primar al Capitalei

"USR a transmis ca nu vrea liste comune"

Basescu nu este hotarat

"Avand in vedere ca pana la aceasta ora atat USR , cat si PNL si-au anuntat deja candidatii pentru anumite sectoare, sectoare unde PMP are candidati mai buni decat PNL si USR, verificati in sondaje, in mod evident ca si pe noi ca partid politic ne vor impinge sa mergem pe cont propriu si noi avem variante si pentru Primaria Capitalei si pentru sectoare, insa nu cred ca in felul acesta putem schimba viata in Bucuresti, pentru ca evident va avea de castigat din aceasta risipa a voturilor doar PSD -ul", a declarat liderul PMP pentru Radio RFI. Eugen Tomac subliniat ca negocierile dintre fortele de dreapta vor continua in Bucuresti insa a notat faptul ca USR a transmis ca nu doreste sa existe liste comune pentru Consiliul General."USR ne-a transmis aproape oficial ca nu doreste sa existe liste comune pentru Consiliul General. Discutiile vor continua in aceste zile, dar daca nu vom ajunge la un numitor comun in ceea ce priveste desemnarea unei liste de candidati comuni pentru Consiliul General, in primul rand, pentru ca aici se pare ca poate exista un consens pentru a-l sustine toate partidele pe domnul Nicusor Dan , inutil este sa mai avansam discutiile pentru celelalte proiecte, aici este marea problema.In caz contrar, eu va pot spune cat se poate de direct ca da, luam in calcul si o asemenea candidatura, pentru ca domnul presedinte a fost cel care a creat tramvaiul 41, a fost cel care a creat Podul Basarab, a modernizat din punct de vedere al infrastructurii tot orasul si are experienta necesara si autoritatea necesara pentru a veni in fata bucurestenilor si a le explica viziunea domniei sale legata de oras si capacitatea de a mobiliza un numar suficient de cetateni, pentru a primi cel de-al treilea mandat", a declarat acesta potrivit sursei citate.Intrebat daca prin candidatura fostului presedinte si primar al Capitalei nu i-ar da o mana de ajutor actualului edil, Gabriela Firea , Eugen Tomac a sustinut ca o eventuala candidatura a lui Traian Basescu ar avea un singur scop, si anume castigarea alegerilor."Presedintele daca va intra in aceasta competitie, va intra doar cu gandul de a o castiga si are capacitatea de a explica si de a mobiliza suficienti cetateni care sa-i acorde increderea. Din ultimele sondaje pe care le-am studiat, sta foarte bine, in conditiile in care nu si-a exprimat niciodata intentia de a intra in aceasta competitie. Foarte multe procente, nu as intra in detalii, dar va asigur ca presedintele Basescu are un capital politic consistent pe chestiuni ce tin de administratia publica locala".Fostul presedinte, Traian Basescu, a declarat marti seara ca cea mai buna solutie este nu doar candidat unic al Dreptei la Primaria Capitalei, ci si lista comuna la Consiliul General, daca nu chiar candidati si liste comune la toate primariile si consiliile de sector."Daca se ia decizia pentru candidat unic la Capitala, el trebuie sa aiba impact pe tot ce merge in jos. Consiliul General trebuie lista comuna (...) Daca se vrea numai Nicusor si gata, nu functioneaza. Daca lucrurile nu se vor clarifica, nu o sa-mi las partidul, pentru ca poate fi un exercitiu dificil pentru PMP sa candideze singur. Daca va fi nevoit sa candideze, o sa fac ce trebuie in politica. (...) Sunt un om destul de retras din viata partdului, dar nu ma dau in laturi sa fac tot ce trebuie pentru partidul asta", a declarat acesta.