Parchetul General il contrazice pe avocatul lui Firea: Basescu este urmarit penal pentru santaj

Parchetul General a transmis, miercuri, ca se continua urmarirea penala a fostului presedinte Traian Basescu, in dosarul in care acesta este acuzat de santaj de catre Gabriela Firea, dupa ce avocatul acesteia, Lucian Bolcas, afirmase ca fostul sef al statului nu ar fi urmarit penal.

"In cauza constituita ca urmare a plangerii formulate de catre doamna Firea Gabriela, procurori ai Sectiei de urmarire penala si criminalistica au dispus, prin ordonanta din data de 11 martie 2015, efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de domnul Basescu Traian sub aspectul savarsirii infractiunii de santaj.

Azi, 18 martie 2015, domnul Basescu Traian s-a prezentat la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a-i fi adusa la cunostinta invinuirea, context in care aparatorii acestuia au solicitat un termen pentru consultarea dosarului", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

Traian Basescu, la Parchetul General - Bolcas: Nu s-a inceput urmarirea penala

Anterior, avocatul senatorului PSD Gabriela Firea, Lucian Bolcas, a declarat ca in cazul fostului presedinte Traian Basescu nu s-a inceput urmarirea penala, dupa ce luni presa difuzase informatia ca aceasta actiune ar fi demarat.

"Urmarirea penala nu s-a inceput, este cercetat in calitate de suspect, pentru infractiuni de santaj si amenintare. Risca ce spune Codul Penal - maximul de pedeapsa o apreciaza judecatorii", a declarat Lucian Bolcas, la iesirea din Parchetul General, dupa ce fostul sef al statului a fost chemat la audieri.

Basescu, audiat la Parchetul General: Huiduieli la intrare, urale la iesire - UPDATE

Fostul presedinte Traian Basescu a ajuns, miercuri dimineata, la Parchetul General, pentru a fi audiat in dosarul in care senatorul PSD Gabriela Firea l-a acuzat de santaj.

Traian Basescu nu a facut nicio declaratie la sosire, el ajungand in jurul orei 10.50. In schimb, mai multe persoane au scandat "La puscarie!", in momentul in care fostul sef al statului s-a dat jos din masina, acesta fiind huiduit pana la intrarea in institutie.

Fostul presedinte a iesit de la audieri, dupa aproximativ o jumatate de ora, fara a da declaratii jurnalistilor. La iesire, corul sustinatorilor a fost mai puternic decat cel al contestatarilor, numeroase persoane scandandu-i numele.

Potrivit Antena 3, Traian Basescu nu a facut declaratii in fata procurorilor.

De unde a pornit acuzatia de santaj

Fostul presedinte Traian Basescu a fost pus sub acuzare de catre Parchetul General, luni, in dosarul in care este acuzat ca a santajat-o pe Gabriela Firea, iar procurorii au inceput urmarirea penala pentru amenintare, fostul sef de stat avand calitatea de suspect in dosar.

Traian Basescu, pus sub acuzare in dosarul de santaj al Gabrielei Firea

Gabriela Firea a depus o plangere penala impotriva lui Traian Basescu, in aprilie 2014, dar ancheta a fost suspendata pana la finalul mandatului de presedinte.

La sfarsitul anului trecut, Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a hotarat, prin ordonanta procurorului de caz, redeschiderea dosarului de santaj.

Traian Basescu a facut, in aprilie 2014, intr-o conferinta de presa televizata, o declaratie pe care Gabriela Firea a considerat-o o amenintare.

Basescu se asteapta sa fie chemat la Parchet

"Mai bine ar sta in banca ei si s-ar ocupa de ce se intampla pe mosia sotului ei (Florentin Pandele, primar al orasului Voluntari - n.red.), unde e primar. Ca s-ar putea sa nu il mai gaseasca intr-o zi acasa, daca nu e atenta. Inteleg ca in parohia lui se intampla destule lucruri rele", a avertizat Basescu la acea vreme.

