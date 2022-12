Presedintele Traian Basescu participa, sambata, la Zilele Orasului Sannicolau-Mare, unde a facut o baie de multime si a dezvelit statuia avocatului, omului politic si unionistului Nestor Oprean.

Seful statului a ajuns in localitatea din Timis cu elicopterul, care a aterizat pe terenul de sport, si a fost intampinat de primarul Danut Groza (PDL). In centrul orasului, Basescu a fost inconjurat rapid de sute de simpatizanti, care l-au aplaudat.

Din multime, cineva a strigat: "Sa traiti, domnul presedinte! Vreau un tricou cu PMP si va dau unul din asta!".

Seful statului a apreciat idealurile lui Nestor Oprean, care a fost prezent la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1918, au marcat istoria Romaniei, unele fiind infaptuite abia dupa 1989 si altele ramanand neimplinite.

Dupa un scurt discurs pe marginea meritelor istorice ale lui Oprean, Basescu a tinut sa multumeasca localnicilor pentru ca i-au acordat voturile in alegerile prezidentiale.

"As vrea sa va multumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi l-ati acordat si la alegerile pentru al doilea mandat, dar si pentru increderea pe care ati avut-o tot timpul in mine, de-a lungul acestui mandat formidabil de greu, cu o tara care a trebuit sa treaca prin criza, cu o tara care acum trece prin riscuri de securitate. Mi-a fost greu de multe ori, dar va pot spune ca, stiind ca nu sunt singur, am reusit si am pus tara acolo unde trebuia sa fie", a spus Basescu.

In maniera binecunoscuta, presedintele a lansat si cateva glumite, de aceasta data pe seama Mariei Basescu.

"Am venit cu sotia, ca am zis ca amandoi va datoram recunostinta, azi e ziua ei (...) Draga mea, nu vii si tu aici, ca e ziua ta? Ti-am promis o statuie", a ras Basescu inainte sa dezveleasca bustul lui Nestor Oprean. "Toate sotiile merita o statuie!", a continuat acesta.

Foto: Facebook/Alaturi de Presedintele Nostru

Basescu mai are sambata seara in program o intalnire cu membrii Consiliului Local al orasului Sannicolau-Mare, receptia oferita de primarul Danut Groza si festivitatea de premiere a cuplurilor din localitate, care au implinit 50 de ani de casatorie.

Traian Basescu si-a anuntat candidatura la prezidentiale

In 2009, Traian Basescu a anuntat ca va candida pentru un nou mandat de presedinte, tot intr-o sambata, la o petrecere campeneasca din Sannicolau Mare.

"Aici, la Sannicolau, va doresc o dupa-amiaza placuta si voi reveni la Sannicolau Mare pentru ca de acum Sannicolau Mare pentru mine a devenit un loc important, locul in care presedintele in functie anunta ca va mai candida pentru un mandat", a spus atunci Basescu.

