INSOMAR: Basescu pierde in turul doi

Traian Basescu va pierde alegerile prezidentiale in turul doi, indiferent daca oponentul sau va fi Mircea Geoana sau Crin Antonescu, arata un sondaj recent realizat de INSOMAR, la comanda Realitatea TV.

Potrivit sondajului, in cazul in care Basescu va ajunge in turul doi cu Mircea Geoana va pierde alegerile, obtinand doar 47% din voturi, spre deosebire de cele 53% de procente pe care le-ar acumula liderul PSD.

Si Crin Antonescu ar obtine 53% dintre voturile romanilor, daca ar ajunge in turul doi cu Traian Basescu, mai arata sondajul, in conditiile in care seful statului ar obtine doar 47%.

Potrivit sondajului, presedintele este cotat in prezent cu 31% din voturi, iar Mircea Geoana cu 32%. Crin Antonescu ar obtine 18% din voturile electoratului, informeaza Realitatea TV.

Sorin Oprescu are 5%, mai putin decat liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor, iar Gigi Becali are 3%.

Sondajul a fost realizat in perioada 6-9 noiembrie.

(L.S.)

