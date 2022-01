Vadim: Pe Basescu nu-l apuca Pastele, tara fierbe!

Presedintele PRM Corneliu Vadim Tudor spune ca presedintele Traian Basescu nu va mai apuca sa-si petreaca Pastele la Cotroceni pentru ca "tara fierbe".

"N-au decat sa se spele cu Basescu al lor pe cap (cei care au votat cu el, n.red.), dar eu va spun ca nu il apuca Pastele pe Basescu, pentru ca tara fierbe!", a spus Tudor, la Realitatea TV.

Atentionat de moderatorii emisiunii in care a intrat in direct ca instiga la revolta, liderul PRM s-a declrat fericit ca face acest lucru, pentru ca vrea sa schimbe Romania in bine.

"Sunt foarte fericit ca instig lumea impotriva fraudei si a minciunii, ca nu mai scapa tara asta de banditi... Voua va place cum arata Romania? Mie nu-mi place si am sa fac totul ca sa o schimb in bine!", a spus Tudor.

Referitor la caseta video care a aparut luni in presa in care Mircea Geoana este aratat primind 5.000 de euro pentru campania electorala de la o femeie membru PSD, bani ce reprezinta, insa, si "contributia ... pentru un loc eligibil", Tudor a spus ca "nu l-a convins".

"Pana acum se bateau in programe, in doctrine, acum se taie in casete, e o rusine. Pe mine nu m-a convins aceasta casetuta pentru ca nu vad si o parte a doua, nu vad reactia lui Geoana", a spus liderul PRM.

El a precizat, insa, ca nu vrea sa se inteleaga ca ii ia apararea lui Mircea Geoana, pentru ca l-a avertizat de la inceput ca nu are nicio sansa in fata lui Basescu.

"Nu-l apar pe Geoana, ca e si vina lui. Eu i-am zis de la inceput: 'Mircea, tu esti un om crescut cu guvernanta, baiat de general... Tu in timp ce joci tenis, Basescu joaca turca, si o sa te bata mar", a spus Corneliu Vadim Tudor.

