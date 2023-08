Geoana: Prin inlocuirea lui Nica, Basescu pregateste fraudarea alegerilor

Presedintele PSD, Mircea Geoana, a declarat luni, la finalul sedintei coalitiei de guvernamant, ca propunerea premierului Emil Boc de a-l destitui din Guvern pe ministrul de Interne, Dan Nica, este scandaloasa, si se datoreaza intentiei presedintelui Traian Basescu si a PD-L de a frauda alegerile prezidentiale.

"Asa cum anticipam, domnul Traian Basescu a decis sa dicteze prim-ministrului Emil Boc si celor de la PD-L o mutare politica pe care cu totii o asteptam. In conditiile scaderii in popularitate si in conditiile incercarii de a frauda alegerile, Emil Boc a propus inlocuirea cu domnul Vasile Blaga, cel care coordoneaza campania PD-L si a presedintelui Traian Basescu.

Aceasta arata disperarea domnului Basescu si incercarea de a pune mana pe instrumentele care i-ar putea ajuta sa fraudeze alegerile prezidentiale", a declarat Geoana intr-o conferinta de presa.

In opinia liderului PSD, vicepremierului Dan Nica nu i se poate reprosa nimic iar gestul premierului reprezinta doar "confirmarea iresponsabilitatiii in care isi exercita mandatul de presedinte domnul Traian Basescu", care arunca "intr-o grava criza politica, fara precedent".

Presedintele PSD a anuntat convocarea de urgenta pentru luni seara a forurilor statutare ale partidului care vor decide daca si in ce conditii mai continua "Parteneriatul pentru Romania".

"Domnul Emil Boc este un instrument al presedintelui Basescu care doreste obsesiv sa puna mana pe Ministerul de Interne", a mai spus Geoana, precizand ca Dan Nica se bucura in continuare de sustinerea colegilor din partid si anuntand ca "va trebui sa gandim o formula politica in care un guvern eliberat de presiunea lui Traian Basescu sa asigure organizarea alegerilor".

La scurt timp dupa incheierea declaratiei de presa, Mircea Geoana s-a intors la microfon si a adaugat : "Ceea ce mi s-a parut scandalos in sedinta coalitiei este ca principalul motiv adus in discutie a fost participarea noastra la comisiile de ancheta parlamentara Ridzi si Udrea", a subliniat liderul social-democrat, punctand si ca demiterea lui Dan Nica ar fi fost cauzata de fapt de "un amor propriu ranit, pentru ca personaje foarte apropiate au fost puse sub ancheta parlamentara".

