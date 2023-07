Predictii 2009: Boc se va intelege cu Basescu, dar va avea o relatie tensionata cu Geoana

Daca analistii politici sunt mai sceptici cand vine vorba de evolutiile pe scena politica romaneasca in 2009, astrologii ne anunta ca relatia presedinte-premier va fi una foarte buna pe tot parcursul anului viitor.

Acestia sustin ca zodiile celor doi sunt complementare si asta va aduce o colaborare foarte buna, dar totusi exista insa riscul ca energia si impulsivitatea presedintelui sa se loveasca la un moment dat de prudenta premierului, ceea ce ar putea aduce si relatii tensionate, anunta Realitatea Tv.

In primavara vor putea avea loc manifestari violente intre cei doi, cand cetatenii si sindicatele si-ar putea cere anumite drepturi si este posibil sa apara momente tensionate. Si totusi, cei doi vor gasi cea mai buna cale de rezolvare a problemelor.

Astrele avertizeaza ca va fi un an greu pentru Emil Boc

Premierul Emil Boc va avea parte de un an plin de incercari in care rabdarea, dar si tenacitatea ii vor fi puse la grea incercare. Saturn din fecioara il face anul acesta in mod special in intarziere cu anumite lucruri, ii temporizeaza anumite actiuni si ii va cam incerca rabdarea.

Pesimismul saturnian il face mai putin entuziast vizavi de anumite propuneri. Lectia de viata va fi adaptarea la conditiile care se cer pentru ca opozitia dintre Saturn, aflat in semnul Fecioarei, si Uranus, aflat in Pesti, ii va da ceva de furca. 2009 are nevoie de un premier care va oferi solutii. Emil Boc fi destul de tenace, incapatanat si inflexibil uneori.

Ads

Mircea Geoana trebuie sa fie detasat

Astrologul ii recomanda presedintelui Senatului, Mircea Geoana, sa fie detasat in anul 2009. Astrele ii prezic un an plin lui Mircea Geoana care va trebui sa fie echilibrat pentru a alege doar cele mai bune propuneri.

Daca se discuta proiecte de lege ar fi bine sa fie foarte atent. Lui Geoana i se recomanda o vedere holistica a a lucrurilor, iar relatia Boc-Geoana va fi una foarte tensionata .

Desi intre zodiile celor doi exista o apropiere, vor exista numeroase momente in 2009, cand cei doi vor intra in conflict. Mai mult, intre Mircea Geoana si Emil Boc va exista o neincredere permanenta, sustin astrologii.

Ads