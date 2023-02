Daca nu-i poti convinge, zapaceste-i! (Opinii)

Cine urmareste drumul banilor publici poate usor descoperi ca, in Romania, centrele reale de putere politica nu coincid cu cele legitime. Beneficiind de cresteri bugetare insemnate dupa 2008, pana si neinitiatii si-au dat seama ca Presedintia, serviciile secrete, Ministerul Dezvoltarii si Turismului vor capata o pondere neobisnuita pentru un regim democratic.

In campania prezidentiala din 2009, Traian Basescu se lauda ca are strategii serioase de atragere a capitalului strain, ca vor fi investitii interne de rasunet, specifice vremii de criza, iar dascalii vor deveni favoritii sortii. Azi realizam ca ne-a vandut iluzii trufase, mai cu seama gogosi electorale, iar banii s-au dus pe cresteri de personal priceput in operatiuni speciale si pe servicii de imagine.

Ce-i trece Puterii prin cap?

De ani buni, presa urmareste ce-i mai trece Puterii prin minte, scotand la iveala metehne vechi: in loc de managementul crizei, suntem ametiti cu piste, tinte si probleme false, "coapte in laboratoarele de la Cotroceni". Ca sa incurce Opozitia si sa abata atentia publicului neinstruit, sa ascunda partea urata a guvernarii si accidentele de parcurs. Oare de ce intoxicarile mediatice din registrul kaghebist Maskirovka mai fusesera proscrise prin actul de condamnare a comunismului daca nu pot guverna fara ele?

A nu se crede ca doar bolsevicii una aveau in cap si alta spuneau prostimii. Surpriza a fost sa-l descoperim printre toxici pe insusi presedintele Harry S. Truman, autor al nu mai putin celebrei ziceri: "Daca nu-i poti convinge, zapaceste-i", ceea ce neaos s-ar zice "Incurca-i, drace!" - una din legile de capatai ale lui Murphy.

Cine ne trimite pe piste false?

Nu e saptamana sa nu iasa presedintele ori Sebastian Lazaroiu la ore de varf sa induca in eroare presa si spectatorii: cica nu tentativa de iesire din coalitia portocalie a UDMR, ci faptele de coruptie stau la baza dosarului lui Borbely, iar schimbarea Constitutiei se face pe motiv ca prezerva caracterul licit al averii, nu ca isi doreste domnul Basescu sa fie presedinte absolut.

La fel, reorganizarea teritoriala a Romaniei e necesara unei mai bune absorbtii a fondurilor europene, nu inscaunarii baronilor portocalii ca voievozi si adjudecarii viitorului scrutin...

Enumerarea contrafacerilor media din ultimii sapte ani ar constitui o bibliografie ultrasuficienta pentru ilustrarea modului cum este prostita o populatie inadins nepregatita civic. Facaturi uitate: biletele roz, matusa Tamara, caltabosii lui Remes, evadarea lui Hayssam, tanar mafiot obraznic, Nicolae Popa - FNI, Nicolaiciuc, Becali, DDD, Patriciu, Vintu, Voicu, senator roman ales uninominal, aflat de un an si jumatate in arest fara a fi condamnat!

Cum inhama Puterea caii Opozitiei

Lansarea pistelor false e perceputa de ambele parti, Putere si Opozitie, insa la modul paradoxal. Iar paradoxal nu vrea sa insemne corect. Sustinatorii pe fata si din umbra ai diriguitorilor fac din fiecare soparla prezidentiala un fel de "Deus ex machina", adica panaceu care mintenas ne va vindeca de toate necazurile. N-a fost sa fie.

Concomitent, ne trag de urechi ca vedem in domnul Basescu raul universal si-l criticam doar pe el pentru orice merge prost in tara, ca si cum noi l-am fi ales sa-l tinem la icoane, nu sa ne scape de greutati. E clar ca le-ar conveni sa-l veneram ca pe Mesia, deoarece este vectorul de forta al portocaliilor, de a carui prezenta depinde existenta lor ca partid.

Ar trebui luciditate

Pe cealalta parte, Opozitia percepe corect eforturile unui intreg agregat mediatic de a o distruge, a-i destructura leadership-ul, unitatea mesajului, castigand puncte bune pe mana adversarului. Din pacate, in loc sa-si sustina propriile proiecte, programe, reforme, se lasa angrenata in dispute de miza nula.

Puterea actuala n-a dorit decat sa lanseze perdele de fum in dosul carora sa-si vada de propriul interes, iar opozantii, participand la incaierari de tipul "ba p-a ma-tii!", nu mai au timp sa construiasca mare lucru, desfasurand o politica reactiva, generatoare de vot negativ.

Or ar cam fi cazul ca, dupa doua decenii de cautari si smecherii, si politicieni si alegatori sa intelegem ca votul negativ este unul emotional si aduce la putere pe cine se intampla.