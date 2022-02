PD-L, intre reforma si oligarhizare

Congresul spre care se indreapta PD-L anul acesta va fi unul decisiv pentru viitorul partidului. Democrat liberalii se afla in fata unei rascruci: modernizare sau pesedizare totala? Iar falia dintre cele doua optiuni coincide cu falia dintre cele doua mari grupuri din acest partid necicatrizat: de-o parte fostii stangisti din FSN si apoi PD, iar de partea cealalta fostii liberali, ai lui Teodor Stolojan si Valeriu Stoica, dar si grupul intelectualilor. Plasarea lui Traian Basescu ar putea fi decisiva.

In acest moment, la putere este fostul PD. Mai precis, oligarhii fostului PD, acel cerc foarte restrans pe care il acuza Cristian Preda si Sever Voinescu, alcatuit din Adriean Videanu, Radu Berceanu si Vasile Blaga: "deciziile importante se iau in cerc stramt, fara consultare si se transmit fara explicatii" .

Teoretic, Emil Boc este deasupra cercului alesilor, practic este controlat de ei, si acesta este motivul pentru care a fost impus premier in defavoarea incomodului Liviu Negoita, a carui retragere nu a fost inca explicata decent.

Tripleta democrata nu are doctrina si principii. Are doar puterea totala. Si nu numai in partid. Cei trei detin pozitii cheie si in guvern, iar impreuna cu premierul-subordonat controleaza, direct si prin interpusi, cea mai mare parte a resurselor bugetare. Exact partidul stat, asa cum a fost si PSD. Din acesta dubla pozitie de putere, tripleta Blaga- Berceanu-Videanu are doua mari preocupari: sa o foloseasca la maximum si sa elimine orice forma de insubordonare, fie prin cumparare, fie prin sufocare.

De partea cealalta, fostii liberalii au toate motivele sa se considere inselati. Fostul PL-D a acceptat sa fie inghitit de PD, la ordinul lui Traian Basescu, exact dupa ce noul partid a inregistrat un succes neasteptat, 6% la primele europarlamentare. Teodor Stolojan si Valeriu Stoica au mizat pe un tratament corect din partea PD si au gresit. Democratii i-au inghitit si i-au marginalizat.

Practic, cu exceptia lui Daniel Funeriu, si el impus cu greu de la Cotroceni, si a lui Gheorghe Flutur, singurul cu adevarat asimilat si acceptat de oligarhii PD, niciun fost liberal nu ocupa vreo pozitie importanta in partid sau in guvern. Teodor Stolojan doreste ca viitorul congres sa aduca si aripii sale o pozitie mai puternica fie intr-o parte, fie alta, motiv pentru care si pledeaza pentru incompatibilitatea dintre pozitiile de putere in ambele parti.

Intelectualii au venit in PD-L cu principii, atrasi de proiectele lui Traian Basescu, si au descoperit cu stupoare ca PD-L este cel dintai care incalca toate aceste principii. Cristian Preda propune mai mult decat schimbarea garniturii de conducere a PD-L, esentiala de altfel. El propune si o esentiala clarificare doctrinara fara de care partidul mamut ramane un amestec eterogen de socialism, liberalism, pretentii populare, nationalism, adica tot ce s-a stans de-a lungul timpului sub umbrela lui Traian Basescu. Si pentru fostii liberali, si pentru grupul intelectualilor, pesedizarea galopanta a PD-L, transformara lui in partid stat oligarhic este inspaimantatoare.

Ce sanse are acest grup reformator?

Minime, in primul rand, pentru ca nu detine nicun fel de pozitii de putere. Cu exceptia lui Gheorghe Flutur si a lui Gheorghe Stefan, nu e printre ei nici macar un sef de filala. Niciunul nu este e personalitate politica de mare anvergura cu proiecte puternice si cu victorii electorale individuale importante. Cum sa castige atunci aderenta necesara pentru a alcatui o masa critica la congres?

Singura sansa ar fi ca la alegerile care urmeaza in filialele partidului grupul rerformator sa obtina cateva pozitii importante in teritoriu.

Teoretic, ei pot spera si la sprijinul unor nume sonore din PD, gen Liviu Negoita, dezamagite de calea periculoasa pe care a luat-o PD-L, dar in momentul cheie s-ar putea ca sangele apa sa nu se faca.

Dar chiar si asa, ma indoiesc ca un Gheorghe Stefan, de exemplu, are exact profilul unui reformator, care doreste separarea afacerilor de poltica. Mai precis, nu stiu cati dintre nemultumiti doresc cu adevarat reforma si cati dintre ei vor doar mai multa putere.

Unde e Traian Basescu?

Speranta lor cea mare este, probabil, Traian Basescu, care deocamdata tace ca pestele. Este o speranta indreptatita pentru ca, nu-i asa, modernizarea la toate nivelurile si alungarea afacerilor din politica au fost puncte cheie ale proiectului sau politic major. Este insa si una realista? Ma indoiesc sincer.

Devine din ce in ce mai evident ca presedintele nu mai controleaza tripleta de la varful PD-L din cauza felului in care a castigat alegerile, dar si a autovulnerabilizarii.

Sa nu uitam ca anul trecut, in primul tur de scrutin al prezidentialelor, Traian Basescu s-a situat pentru prima data sub scorul partidului. In al doilea tur a castigat chinuit, datorita mobilizarii exemplare a aparatului PD-L care functioneaza cam cum functiona cel social democrat in vremurile bune. In aceste conditii, cata autoritate mai poate avea o locomotiva obosita, ajunsa la capat de cursa, dupa cum Traian Basescu insusi spunea, in fata celor carora in mare masura le datoreaza victoria?

In al doilea rand, acest aparat de partid controlat de baronii portocalii a trimis-o pe EBA in Parlamentul European printr-un tain de voturi aproape oficial. In al treila rand, baronii portocalii au promovat-o pe Elena Udrea dupa pofta presedintelui. Sa incepem cu d-na Udrea reforma politica?, ar fi o intrebare pe care, cu siguranta, tripleta liberala nu ar ezita sa i-o puna presedintelui la nevoie.

Traian Basescu isi cunoaste, cu siguranta, aceste vulnerabilitati si evita confruntarea directa cu greii PD-L. O dovada a fost si renuntarea la Liviu Negoita. Cu EBA in Parlamentul Europeana si Elena Udrea in guvern, detinatoare a unuia dintre cele mai banoase portofolii, ma indoiesc sincer ca Traian Basescu va putea face mai mult decat sa le tina pumnii reformatorilor.