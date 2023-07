Presa de azi: Basescu la Bookfest - intre Constitutie si o bere

Basescu la Bookfest, intre Constitutie si o bere, titreaza Gandul in editia de sambata, precizand ca seful statului a profitat, vineri, de lansarea cartii consilierului sau Cristian Preda, pentru a pleda, din nou, in favoarea modificarii Constitutiei.

Prezent, la Bookfest, la prezentarea lucrarii "Regimul, partidele si sistemul politic", scrisa de Preda impreuna cu Sorina Soare, Basescu a vorbit despre ambiguitatea regimului politic si constitutional romanesc: separarea puterilor este mai mult declarativa; deschidere prea mica fata de cetateni, desi un principiu de baza este suveranitatea poporului (exemplu fiind neobligativitatea, pentru Parlament, e rezultatelor unui referendum); nu exista mecanisme de rezolvare a crizelor, in multe cazuri Constitutia fiind cea care le genereaza. Basescu s-a referit din nou, fara nominalizari concrete, la guvernarile "major minoritare" sau "netransparente", toxice pentru Romania.

Avem o Constitutie din 1991, revizuita in 2003. Aceasta Constitutie a fost utila o buna bucata de timp in perioada de tranzitie. (...) A fost foarte buna la vremea ei. In 2003, aveam nevoie de o Constitutie care sa dea perspectiva Romaniei, nu care sa reprezinte temerile Romaniei. In acest moment, nemodificarea Constitutiei, neadaptarea ei la realitatile de azi si la cele viitoare fac din Legea fundamentala a frana in evolutia pozitiva a natiunii", a afirmat seful statului.

Ads

Cotidianul consemneaza ca Basescu da cu actuala Constitutie de pamant, explicand ca actuala Constitutie este o frana in calea evolutiei Romaniei si indeparteaza politicul de popor, cum a declarat presedintele Traian Basescu, prezent vineri la Bookfest, la lansarea cartii "Regimul, partidele si sistemul politic din Romania", semnata de consilierul prezidential Cristian Preda si de Sorina Soare.

Seful statului a profitat de ocazie pentru a relua cateva din temele sale preferate legate de actuala Lege fundamentala, una pe care a caracterizat-o drept utila in perioada de tranzitie pe care a traversat-o Romania, dar care nu mai corespunde cerintelor actualei perioade. Basescu a spus despre regimul politic autohotn ca este "prea putin deschis catre oameni", alegerile fiind singurul moment in care cetatenul este invitat sa participe la decizia politica, dupa aceea este uitat, neglijat, abandonat".

Presedintele a mai criticat Constitutia pentru ca "genereaza crize si nu creeaza instrumente de solutionare", prilej de a relua tema guvernului minoritar. "Avem un lucru inexistent in Europa civilizata - un guvern major minoritar, in vreme ce Constitutia nu da nici un instrument de solutionare a crizei. Democratia are ca principiu fundamental principiul majoritatii", a explicat presedintele.

Ads

Basescu il vrea din nou in carti pe Blaga, aflam si din Evenimentul Zilei, care precizeaza ca sub pretextul unei intalniri intamplatoare cu Vasile Blaga, la Targul de carte Bookfest, presedintele Traian Basescu a dat vineri, in fata camerelor de luat vederi, o noua proba a prieteniei sale cu democrat-liberalul candidat la Primaria Capitalei

Basescu nu a plecat de la Bookfest fara a da cateva sfaturi staffului de campanie al lui Blaga. Entuziasmat de intalnirea cu consilierii candidatului, presedintele le-a sugerat, evitand insa camerele de luat vederi, o abordare mai incisiva. "Au fost cateva atacuri ale PSD. Voi?...", a spus el printre dinti inainte de a se urca in masina.

Lansarea cartii lui Cristian preda "Regimul, partidele si sistemul politic din Romania", i-a dat prilejul presedintelui sa vorbeasca de Constitutie si sa aduca aminte de comunism.

Ads

Cu argumentul ca traieste "in mijlocul regimului", Basescu s-a declarat pe deplin indreptatit sa puna la zid "ambiguitatile" actualei Constitutii, care "ne-a fost utila in perioada de tranzitie, cat a garantat imposibilitatea abandonarii democratiei in favoarea sistemului de dinainte de Revolutie".

Acum insa, sustine Basescu, "democrat ia e doar o eticheta", Constitutia "genereaza crize si nu creeaza instrumente de solutionare", separatia puterilor in stat e doar "declarativa", permite "guvernari majoritar minoritare", "toxice", "creeaza toate conditiile pentru ca regimul sa fie folosit in interesul partidelor" si face ca regimul politic sa fie "prea putin deschis catre oameni".

"Avem o Constitutie care indeparteaza politicul de popor. Alegerile sunt singurul moment in care cetateanul este invitat sa participe la decizia politica. Dupa aceea este uitat", s-a plans Basescu, cerand ca "referendumul sa devina obligatoriu pentru politicieni".

PD-L-istii si-au facut campanie la Bookfest, scrie si Gardianul, comentand ca targul de carte Bookfest a fost folosit de politicieni ca o tribuna de la care sa-si lanseze noile teme preferate de discutii.

Ads

La concurenta cu Ticu Dumitrescu, cautat doar de putini cititori pentru a le da autografe, vineri a fost lansata traducerea "Liberalismului economic", de catre "liberalii" din PD-L, Ionut Popescu, Theodor Stolojan si Valeriu Stoica.

Ei au venit mai devreme si au vizitat si standurile, uitandu-se numai la carti serioase, din cauza fotografilor care ii urmareau. Stoica a vorbit insa in discursul sau despre tema nou lansata de presedinte - cea a modicarii Constitutiei, pe care o considera "vinovata pentru esecul sistemului politic si economic al tranzitiei".

In timp ce vorbea, intreg pavilionul a intrat in febra, in asteptarea lui Traian Basescu, toate camerele fiind intreptate spre locul in care trebuia sa soseasca. Presedintele a venit la lansarea cartii consilierului sau Cristian Preda, despre "Partidele si sistemul politic din Romania", insotit de toata suita apologetilor basescieni, intre care Gabriel Liiceanu, la brat cu Elena Udrea, Mihai Razvan Ungureanu, dar si candidatul la Primaria Generala Vasile Blaga, care a a aplaudat constiincios discursul lui Basescu.

Ads

"Am venit aici in calitate de prieten al lui Cristi Preda", a explicat insa Blaga. Spre deosebire de membrii vechiului PD, "liberalii" din PD-L nu fusesera invitati si voiau chiar sa plece inainte de venirea presedintelui, daca nu erau ziaristii. Ionut Popescu a admis pe de alta parte ca era mai bine daca aveau, la randul lor, alaturi macar un membru al vechiului PD, pentru a nu se specula ca sunt doua partide in PD-L, adaugand si ca inca spera in refacerea aliantei cu liberalii din PNL.

In privinta Csonstitutiei, a spus insa ca prefera republica parlamentara. Presedintele le-a vorbit celor prezenti despre tema lui favorita din ultimele zile, Constitutia. "Ea a fost utila, dar trebuie regandita, pentru ca e ambigua. Declara separatia puterilor in stat, dar aceasta nu exista in practica.

Iar dovada cea mai buna ca sistemul trebuie schimbat este ca un guvern major minoritar a putut guverna patru ani. Nu avem instrumente de rezolvare a crizelor", a explicat el audientei, dupa care a plecat repede, blocand circulatia minute bune in jurul Romexpo.

Basescu: Actuala Constitutie este o frana in evolutia Romaniei si indeparteaza politicul de popor, informeaza Ziua, precizand ca alegerile sunt singurul moment in care cetatenul este invitat sa participe la decizia politica, dupa aceea este uitat, neglijat, abandonat", cum a subliniat seful statului.

Adaugand ca modul prin care cetatenii pot fi cooptati in procesul de decizie este ca rezultatele referendumurilor sa devina obligatoriu pentru politicieni, presedintele Basescu a accentuat ca o "uriasa deficienta" a actualei legi fundamentale este aceea ca, desi la articolul 2 spune ca suveranitatea este a poporului, lasa deciziile, chiar si dupa un referendum, tot la mana Parlamentului.

"Este inadmisibil intr-o democratie ce constata ca e doar o eticheta pe care scrie ca este democratie [...] Avem un lucru inexistent in Europa civilizata - un guvern major minoritar in vreme ce Constitutia nu da niciun instrument de solutionare a crizei. Democratia are ca principiu fundamental principiul majoritatii", a explicat presedintele.

"Avem o Constitutie care nu obliga partidele sa consolideze regimul, ci creeaza conditiile ca regimul sa fie folosit in interesul partidelor", a adaugat Basescu, evocand faptul ca legea fundamentala adoptata in 1991 si revizuita in 2003 "a fost utila o buna bucata de timp in perioada tranzitiei" pentru ca "a garantat imposibilitatea abandonarii democratiei in favoarea regimului de dinainte de Revolutie". "A fost foarte buna la vremea ei", a concluzionat seful statului, aratand insa ca este nevoie de o Constitutie care sa nu reprezinte temerile romanilor.

Dupa discurs, Basescu a iesit rapid din targ, refuzand invitatia sefei Editurii Nemira, la care a fost lansata cartea lui Cristian Preda, de a vizita standurile. A declarat ca va reveni mai tarziu la Bookfest, atunci cand nu va fi mai fi de fata si presa. La iesire, zarindu-l pe fostul ministru de Finante Ionut Popescu i-a spus: "Hai la o bere!", dar s-a razgandit imediat.

S-a intretinut apoi pret de cateva secunde cu Theodor Stolojan si cu candidatul PD-L la Primaria Capitalei, Vasile Blaga, care a asistat de asemenea la eveniment. De la lansare nu a lipsit nici fosta "blonda de la Cotroceni", Elena Udrea, care mai apoi s-a oprit la o terasa in apropierea Targului de carte, alaturi de Blaga, o parte din stafful democrat-liberalilor si cativa jurnalisti.

Ads