Basescu ameninta ca o sa candideze la Primaria Capitalei, daca partidul sau este lasat pe afara la negocierile Orban- Barna: Nu pot sa las PMP-ul sa fie batjocorit de liberali si de USR

Negocierile

Europarlamentarul PMP a vorbit despre ce ar face daca ar reveni in pozitia de primar al Bucurestiului."Daca nu se va realiza alianta, nu pot sa las PMP-ul sa fie batjocorit de liberali si de USR . Voi candida la primaria Capitalei in cazul acesta. Nu am terminat ce aveam de facut ca primar al Bucurestiului.De cand am pus contoare la fiecare scara de bloc,stiam ca RADET-ul nu va mai umfla facturile si va ajunge in faliment. Normal era sa avem centrale de cvartal. Mai mult, intersectiile din Bucuresti le-as face subterane," a declarat Basescu la Realitatea Plus. Liderul USR Dan Barna a anuntat ca va avea o intalnire la finalul acestei saptamani cu Ludovic Orban , la care va participa si europarlamentarul PLUS Dragos Tudorache. Acesta a adaugat ca discutiile vor viza negocierile pentru candidatii la sectoare, daca vor fi unii comuni sau nu. Barna a mai spus ca, indiferent de rezultatul negocierilor, vor fi luate niste decizii in saptamana viitoare."Vom avea o intalnire la finalul acestei saptamani, in week-end, si sper sa facem pasi inainte necesari pentru Bucuresti, pentru ca, din punctul nostru de vedere, suntem relativ aproape de a gasi o solutie prin care sa reusim sa punem in spatele candidatului comun Nicusor Dan , sa punem candidati unici.Ar fi fi un lucru, credem noi, valoros si necesar pentru Bucuresti. Din aceasta perspectiva, zilele urmatoare sunt critice as spune pentru gasirea acestei solutii", a declatat Dan Barna vineri, intr-o conferinta de presa de lansare a candidaturii Madalinei Scurtu pentru Primaria Otopeni si candidatilor Aliantei USR PLUS pentru Consiliul Local Otopeni.