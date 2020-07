Basescu vrea sa candideze la Primaria Capitalei, nemultumit ca PMP a fost exclus din negocierile USR- PNL: "Ne vom juca sansa"

"Categoric, daca alianta de dreapta inseamna doar PNL si USR, nu voi lasa partidul sa ramana in deriva. Noi am fost cei care au initiat ideea ca Nicusor Dan sa fie candidat unic pentru dreapta. Acum aflam ca PMP nu e binevenit. Foarte bine, PMP nu e partid de milogi. Ne vom juca sansa", a spus Basescu, marti seara, al Digi 24. "Singura problema este o decizie a partidului. I-am informat ca daca au nevoie de serviciile mele sunt aici. (...) Am discutat cu Eugen Tomac solicitandu-i ca dupa ce definitiveaza lista de candidati sa aiba in vedere si candidatura mea", a spus Traian Basescu.El spune ca PMP are 10% in Bucuresti, fara el, si ca principala sa tinta nu e Nicusor Dan, ci Gabriela Firea Basescu ii acuza, pe de alta parte, pe liberali ca au pornit o "vanatoare de vrajitoare", oferind locuri pe liste unor membri ai PMP din teritoriu, pentru a-i impiedica sa candideze din partea partidului."Nu-mi place si asta arata ca ar putea fi un plan la care vizeaza absorbtia PMP in PNL. Nimeni din actualul PMP nu are veleitati de a se revendica de la Bratieni. Cei cu acele veleitati s-au dus. Noi ne revendicam de la Petre Roman si mergem inainte", a spus Basescu.