PMP prezinta Programul de guvernare. Partidul lui Traian Basescu vrea sa desfiinteze Sectia Speciala

"Cred ca a sosit momentul sa facem un pas important spre gasirea unor solutii eficiente care sa ne permita sa mergem inainte. Noi ne ghidam - si programul nostru politic cu care mergem in Parlament se ghideaza dupa sloganul - Miscam Romania inainte, dar nu vrem sa lasam niciun roman in urma", a declarat Eugen Tomac, intr-o conferinta de presa.Acesta a afirmat ca, dupa alegeri, PMP va participa la negocierile privind viitoarea guvernare.Tomac a prezentat apoi masurile pe care partidul le considera esentiale in domenii importante cum sunt Educatia, Sanatatea si Administratia.Liderul PMP a facut referire si la transpunerea in legislatie a referedumului pentru reducerea numarului de parlamentari.De asemenea, Tomac a precizat ca PMP ar vrea ca Avocatul Poporului sa fie ales prin vot direct, exact ca presedintele tarii.Partidul lui Traian Basescu doreste sa desfiinteze "Sectia speciala".Eugen Tomac a declarat ca sistemul de sanatate are nevoie de noi piloni pe care sa se aseze si spera ca discutiile, care se vor lansa dupa 6 decembrie, despre un pact pe acest domeniu sa aiba in centrul atentiei legea sanatatii propusa de PMP si obligatia de a depolitiza toate numirile din sanatate."Am primit o scrisoare din partea domnului presedinte Ciolacu prin care sunt invitat sa sustin un pact pentru sanatate. PMP intelege nevoia de a avea dialog cu toate partidele politice si vom fi deschisi spre orice dialog care are in centrul atentiei sanatatea romanilor. Ii amintesc insa domnului Ciolacu ca noi din luna aprilie am propus un asemenea demers, iar, spre deosebire de toate celelalte partide, singurul partid politic in aceasta tara care are si solutia pentru a scoate sistemul de sanatate din situatia in care se afla (este PMP - n.r.), prin legea sanatatii pe care am propus-o si depus-o in Parlament.Deci speram ca orice discutie care se va lansa dupa 6 decembrie sa aiba in centrul atentiei aceste doua obiective - legea sanatatii propusa de PMP si obligatia de a depolitiza toate numirile din sanatate. Sistemul de sanatate are nevoie de noi piloni pe care sa se aseze, iar un spital trebuie sa aiba statutul de fundatie publica cu capital de stat, astfel incat orice spital sa aiba libertatea si posibilitatea de a aplica direct la fonduri europene sau alte granturi, sa nu depinda de un Consiliu judetean, de o primarie si sa aiba aceasta libertate prin noua identitate juridica, iar legea pe care noi o propunem asta prevede", a spus Tomac intr-o conferinta de presa.El a adaugat ca un director de spital nu mai trebuie numit de un factor politic, ci de corpul de medici, "de un corp de elita de experti care sunt pregatiti sa evalueze cele mai bune proiecte care sunt propuse pentru cei care doresc sa fie managerii unor entitati spitalicesti".