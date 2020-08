Traian Basescu candideaza la Primaria Bucuresti. Eugen Tomac invita membri PMP si sustinatorii la strangerea de semnaturi

"In atentia tuturor colegilor si sustinatorilor PMP! Va invitam sa ne sustineti in campania de strangere de semnaturi pentru viitorul Primar General al Municipiului Bucuresti! Cu Basescu inainte! Toti pentru Bucuresti", a postat, luni seara, pe Facebook , Eugen Tomac.Acesta este primul anunt oficial al partidului despre candidatura lui Traian Basescu.In repetate randuri, Traian Basescu a afirmat in ultima perioada ca este dispus sa candideze la functia de primar, dupa ce PNL si USR PLUS nu au acceptat si PMP in alianta care-l sustine pe Nicusor Dan si care va propune candidati comuni la primariile de sector.