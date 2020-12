Traian Basescu: Regretul meu e ca pana acum PMP-ul nu a ratat niciodata pragul

Basescu a precizat luni seara la Digi24 ca are un regret, respectiv ca pana acum PMP-ul nu a ratat niciodata pragul. "Asteptam pana in ultima clipa. Doar Ponta fuge inainte de scorul final. Cert e ca pana la anuntarea rezultatului final, noi avem obligatia si dreptul sa speram", a afirmat Basescu.Despre o eventuala alianta la guvernare, in cazul in care partidul face pragul, Basescu afirma ca exista riscul care a existat si la locale cand USR nu a vrut alianta cu PMP-ul."Orban lasa cale libera catre orice negociere. USR-PLUS a conditionat participarea la o alianta cu PNL -ul prin inlaturarea lui Ludovic Orban , probabil din dorinta de a se face alianta de dreapta, s-a luat decizia de a-l abandona prematur pe Orban. Mai sunt saptamani buni pana cand vom putea avea un nou Guvern, iar situatia crizei din sanatate nu pare usor de gestionat de un Guvern interimar", a completat fostul presedinte.Referindu-se la premierul interimar Nicolae Ciuca , Basescu a precizat urmatoarele: "Un militar de mare calitate, acoperit de respectul armatei, dar ma gandesc daca nu e prematura demisia Guvernului Orban dat fiind urgentele. Ar trebui sa se gestioneze cu mana forte fiecare zi a acestei crize sanitare"."Regretul meu e ca pana acum PMP-ul nu a ratat niciodata pragul. E adevarat ca pana acum am candidat la toate alegerile. A trecut de fiecare data. De data asta n-am mai candidat, nu stiu daca ar fi fost mai bine sa candidez, dar am si eu limite fizice", a mai afirmat fostul presedinte.