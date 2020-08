Traian Basescu va candida la Primaria Capitalei. Eugen Tomac: Daca va pierde Nicusor Dan este meritul USR, nu al PMP

"Noi nu am vrut sa mergem cu un candidat propriu, dar vom merge cu Traian Basescu sa obtinem un capital politic care sa ne permita sa avem vocea noastra politica. Este optiunea noastra si pe candidatura domnului presedinte vom miza la alegerile locale.Atata timp cat aroganta celorlalti ne-a impins in aceasta situatie, nu ne mai poate acuza acum nimeni. Vom merge catre cetateni si le vom cere votul. Ca va pierde Nicusor este meritul USR, nu al PMP", a declarat, la Digi24 , Eugen Tomac.Candidatul sustinut de PNL si Alianta USR-PLUS pentru Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a declarat marti ca spera ca PMP sa nu aiba un candidat pentru a nu rupe din voturile dreptei."Am un mare respect pentru oamenii care voteaza Partidul Miscarea Populara in Bucuresti si sper ca ei sa inteleaga - si sondajele spun ca ei inteleg - ca imperativul acestor zile este sa scapam Bucurestiul de administratia PSD si Firea. Sper ca PMP sa nu aiba un candidat care sa rupa din voturile dreptei", a declarat Nicusor Dan.