Basescu a cerut nota 10, la referendum: Mergeti la vot si aparati-va presedintele!

Presedintele suspendat Traian Basescu a facut un apel catre romani, cu ocazia mitingului de sustinere organizat de PDL, sambata, la Cluj-Napoca, cerandu-le acestora sa fie prezenti la vot.

"Bine v-am gasit, ardeleni! N-am crezut ca la varsta mea o sa trebuiasca sa mai dau o batalie politica, dar USL a vrut sa o mai dau. (...) Pe 29, romanii scot la tabla pe politicieni, unul va lua 10 si altul va lua nota de cadere la Bac. Sper ca cel care va lua nota de trecere sa fiu eu. Aveti ocazia sa dati cea mai tare lectie clasei politice din Romania", le-a transmis Basescu clujenilor.

Acesta crede ca, oricat de mult i-ar fi suparat pe romani, cetatenii tarii nu vor fi "plapuma pentru infractori".

"Oricat i-am suparat eu in mandatul meu, oricat i-am suparat, intre a fi suparati si a fi plapuma pentru niste infractori, sunt convins ca romanii vor spune 'Dragilor, ati ramas fara plapuma'.

As incheia spunandu-va sa nu votati pentru mine, votati pentru cea mai buna solutie, pentru mersul inainte al Romaniei. Votati 'Nu' pentru restauratie, votati 'Nu' mersului inapoi. Asa greu cum am mers, am mers inainte. (...) Mergeti la vot si aparati-va presedintele", a fost indemnul presedintelui suspendat.

El si-a exprimat convingerea ca "romanii vor spune 'Nu' abuzurilor", mentionand ca isi joaca pana in ultima clipa cartea democratiei. Totodata, Traian Basescu a afirmat ca poporul "se va dovedi mult mai inteligent decat oamenii politici" si ca un presedinte legitim trebuie sa ramana prin vot, facand apel romanilor sa nu-l faca presedinte prin invalidarea referendumului.

Basescu: Crin si Ponta, marionete ale celor vizati de puscarie. USL va pierde din nou

Presedintele suspendat a intarziat coborarea de pe scena, spunand "nu-mi vine sa plec, as mai sta". "Am incredere in voi toti, asa cum am incredere in mine ca sunt capabil sa va duc mai departe, La revedere, ne vedem, ne auzim, ne simtim pe 29", a incheiat Traian Basescu.

Dupa coborarea sa de pe scena, s-a auzit cantecul "In umbra marelui URSS", al formatiei Phoenix.

