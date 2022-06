Actiunile Rusiei rescriu strategia militara a Romaniei: Trebuie sa ne si aparam, nu numai sa trimitem trupe afara

In ipoteza unor focare de razboi la granita de est a Romaniei si a presiunilor rusesti asupra Moldovei, Traian Basescu a cerut joi schimbarea strategiei militare a Romaniei.

La sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii tinuta joi, in care s-a dezbatut situatia din Ucraina, presedintele Traian Basescu a indemnat la "alocarea unor resurse suplimentare o data cu rectificarea bugetara si o buna planificare pentru anul 2015, in asa fel incat prin cresterea resursei financiare alocate Armata Romana sa-si creasca consistent capacitatea de reactie", scrie Romania Libera.

Traian Basescu a vorbit despre o schimbare de paradigma in strategia de aparare a Romaniei.

"Daca pana acum prioritatea majora a Armatei Romane a fost indeplinirea misiunilor in afara teritoriului national, din acest moment, acest obiectiv trebuie insotit si de un nou obiectiv, acela de ridicare continua a capacitatii de reactie a Armatei Romane, nu pentru ca Romania ar fi atacata de cineva, dar, cand in estul si nordul frontierelor noastre se petrec evenimente precum cele care au dus la pierderi teritoriale pentru un stat vecin in favoarea Federatiei Ruse, acest lucru nu poate lasa nici conducerea politica a tarii si nici Armata in afara unor reactii.

Iar prima reactie a politicului si a Armatei Romane trebuie sa fie cresterea capacitatii de reactie a Armatei", a spus presedintele Traian Basescu.

Presedintele Romaniei a facut declaratii asemanatoare si la sedinta de bilant a Ministerului Apararii Nationale, unde a pus din nou accentul pe zonele de tensiune din apropierea granitelor tarii noastre.

"Ca o fi Transnistria, ca or fi Transnistria si Republica Moldova, ca urmeaza regiunea de sud a Ucrainei, de la Crimeea catre Odessa si spre gurile Dunarii pana la Bratul Chilia, sunt intrebari pe care oricine poate sa si le puna, in lipsa unor declaratii si atitudini ferme ale Federatiei Ruse. Impredictibilitatea Federatiei Ruse ne obliga sa analizam variante, dar si posibilitati de reactie", a sustinut Traian Basescu.

Mai multe semne arata ca situatia ar putea sa evolueze periculos in perioada urmatoare. Rusia maseaza trupe la granita de est a Ucrainei, oficiali ucraineni vorbind de aproximativ 100.000 de soldati rusi.

Potrivit, comandantul suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR), generalului Philip Breedlove, a declarat ca o Rusia pregateste trupe de parasutisti pentru cucerirea aeroporturilor si aerodromurilor din Ucraina, iar surse NATO spun ca atacul ar putea avea loc inaintea alegerilor de pe 25 mai, care vor instala un guvern legitim.

