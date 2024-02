Basescu: A facut bine ca a plecat domnul ministru Cseke

Traian Basescu considera ca demisia ministrului Sanatatii Cseke Attila a fost un lucru pozitiv, deoarece in mandatul sau ministerul a cheltuit extraordinar de multi bani, nejustificat.

"A facut bine ca a plecat domnul Cseke, pentru ca prin pozitiile lui a facut ca ministerul sa cheltuiasca extraordinar de multi bani nejustificat. (...) Daca la CNAS s-a stabilit oarecum un echilibru, la bugetul MS este o mare problema cu programele nationale, la care tot trebuie sa completam bani", a declarat presedintele luni seara la TVR.

Basescu, despre SUE: In situatii de criza trebuiesc masuri indraznete

Seful statului a dezvaluit ca nu l-a investit pe noul ministru al Sanatatii, Ladislau Ritli, pana ce acesta nu s-a angajat, in prezenta premierului Emil Boc ca va respecta prevederile acordului cu FMI referitoare la domeniul sanatatii.

"Am avut o discutie cu actualul ministru, inainte de depunerea juramantului. S-au stabilit niste termene in actualul acord cu FMI, asta a fost discutia: ca nu ii primesc juramantul daca nu le respecta.(...)Angajamentul nu a fost doar o discutie cu domnia sa, a fost martor si premierul. E o chestie de onoare. Ai spus ca respecti un program, respecta-l!", i-a transmis seful statului actualului ministru.

In opinia presedintelui CNAS trebuie sa ramana persoana juridica si ordonator de credite, considerand ca recentralizarea si "bagarea nasului in toate problematicile" de catre cei de la minister ar insemna pasi inapoi in ceea ce priveste reforma in sanatate.

"Mi se pare un pas enorm inapoi. Cat efort politic a fost ca CNAS sa devina autonoma? Trebuie decentralizate spitalele, ne intoarcem inapoi la centralizarea retetelor?", a intrebat retoric.

Pe de alta parte, presedintele a recunoscut ca exista la CNAS abordari clientelare, dar si fraude, insa acestea trebuie sa fie investigate de institutiile specializate.

"Sunt destui politiceni, rude prieteni, care au contracte cu Casa, sunt medici care prescriu 100 de retete pe zi, dar asta nu implica revenirea la sistemul centralizat", a sustinut el.

In opinia presedintelui confruntarea dintre Ministerul Sanatatii si CNAS a fost depasita, trebuind acum sa se faca pasii urmatori, adica independenta spitalelor, o noua lege a sanatatii, stabilirea pachetului minim de asigurari de sanatate sau informatizarea acestui sector.