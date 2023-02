Basescu, catre FMI: Este greu sa ramanem pe drumul corect in an electoral

Presedintele Traian Basescu a declarat, joi, la inceputul intrevederii cu delegatia FMI, BM si CE, ca pentru Romania este "o adevarata provocare" sa ramana, in acest an electoral, pe drumul corect macroeconomic, el mentionand ca autoritatile de la Bucuresti sunt determinate sa pastreze directia.

"Sper ca evolutia noastra economica va ramane ceva mai pozitiva decat a altor state UE, chiar daca avem un an electoral si aceasta este o adevarata provocare, ramanerea pe drumul corect in timpul unui an electoral. Nu este chiar asa usor, dar noi suntem absolut hotarati sa ramanem pe aceasta directie", a spus presedintele Traian Basescu.

De asemenea, seful delegatiei Fondului Monetar International, Jeffrey Franks, a afirmat ca perspectiva macroeconomica din UE este inca influentata negativ, dar prognoza este ca in acest an Romania "va rezista mai bine" decat media europeana.

"Dupa cum stiti, sunt inca efecte negative asupra restului Europei, dar Romania rezista mai bine decat multe alte state. Nu o sa fie la un nivel foarte ridicat in acest an, dar in orice caz, mai bine decat media europeana", a spus Franks.

Delegatia comuna a FMI, a Bancii Mondiale si Comisiei Europene, venita la Bucuresti in a cincea vizita de evaluare a acordului preventiv semnat in 2011, a fost primita incepand cu ora 13.00 de catre presedintele Basescu la Palatul Cotroceni.

Precedenta primire la Palatul Cotroceni a delegatiei comune a FMI, BM si CE a fost in 3 februarie. Anterior, pe 31 ianuarie, presedintele Basescu a avut o alta intalnire cu delegatia organismelor financiare internationale si a CE, el spunand atunci ca semnalele de la Consiliul European informal de la Bruxelles erau pozitive si ca, probabil, imaginea UE si a zonei Euro va fi upgradata de catre investitori.