Basescu: CEC-ul poate sa rezilieze contractul, pentru ca am incalcat legea secretului bancar

Presedintele Traian Basescu spune ca a incalcat legea bancara prin publicarea conditiilor din contractul semnat de fiica sa, Ioana Basescu si CEC Bank. CEC-ul poate acum sa rezilieze contractul de imprumut.

Gestul de a face publice imediat conditiile din contractul cu CEC Bank ar putea atrage anularea imprumutului de aproximativ 1.000.000 de euro luat de fiica sa, a spus presedintele la Adevarul Live.

"Stiu ca am incalcat legea bancara, CEC-ul poate sa rezilieze acest contract. Pentru ca l-am facut public", a spus presedintele Traian Basescu, la Adevarul Live, sustinand ca si-a asumat riscul publicarii conditiilor din contract pentru ca a vrut sa fie corect fata de opinia publica, ce nu trebuie sa ramana cu banuieli ca imprumutul de la CEC e ilegal.

Fiica cea mare a presedintelui Basescu, Ioana, a cumparat un teren agricol de 290 de hectare in zona localitatii Nana din judetul Calarasi. In ziua in care s-a aflat de cumparare, Ioana Basescu a publicat contractul de imprumut de la CEC Bank pentru suma de circa 1.000.000 de euro.

Parlamentul Romaniei a constituit doua comisii de cercetare a conditiilor in care familia presedintelui Basescu a achizitionat acest teren, una dintre comisii fiind insarcinata cu anchetarea modului prin care CEC Bank acorda imprumuturi.