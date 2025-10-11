Basescu, despre aurul de la Rosia Montana: Vreau sa imi pun tara in siguranta

Autor: Camelia Badea
Luni, 22 August 2011, ora 23:45
3980 citiri
Foto: TVR

Presedintele Traian Basescu sustine ca proiectul Rosia Montana trebuie sa intre in exploatare cat mai curand, in primul rand pentru a spori rezerva de aur a Romaniei in aceste vremuri tulburi din punct de vedere economic, iar in al doilea rand pentru crearea de noi locuri de munca.

Invitat luni seara la TVR, seful statului a prezentat argumentele care il fac sa fie un sustinator al punerii in practica a acestui proiect controversat, "nu din motive sentimentale, ci pragmatice".

"Toate monedele, inclusiv cele de rezerva, dolarul, euro, au probleme de stabilitate si de depreciere. In ultimii 5 ani pretul aurului a crescut, era 620 de dolari uncia, astazi este 1.890 de dolari uncia, o diferenta de 1.270 de dolari, cu perspectiva cresterii pana la 2.300-2.400 anul acesta", a explicat el, adaugand informativ si ca daca pretul aurului a crescut cu aproape 200%, cel al argintului a crescut cu 500% .

Traian Basescu a subliniat faptul ca Romania are nevoie de aurul de la Rosia Montana pentru a duce banii in rezerva BNR.

"Romania are in momentul de fata 103 tone, cred ca din exploatare in teritoriul national ar trebui sa ne ridicam rezerva la cel putin 200 in urmatorii ani. Monedele sunt volatile si nesigure.(...) Noi avem nevoie de acest aur. As avea incredere intr-un euro, dar al Statelor Unite Europene. Ca sef de stat parca as vrea sa imi pun tara in siguranta, sa punem aur in rezerva nationala atat cat putem", a explicat presedintele.

Seful statului a precizat ca de derularea proiectului se ocupa Guvernul, el discutand doar de un principiu, fiind convins ca Romania trebuie sa isi mareasca rezerva de aur pentru viitor.

"Am discutat cu ministrul Mediului, statul roman are o redeventa de 4%. 20% ni se cuvin prin prezenta Regiei Deva, o renegociere ne-ar aduce ceva mai mult.(...)Dand drumul la exploatare marim rezerva de aur, dar cream si locuri de munca. Trebuie sa iesim din iluzia ca vor veni investitorii sa ne creeze locuri de munca", a completat el.

In acest context, seful statului a anuntat ca Romania va mai deschide in perioada urmatoare doua exploatari de aur, cu regim romanesc, una de 50 de tone, alta de 54 de tone.

"Sigur, sunt oameni cu puncte de vedere diferite, unii de dragul ecologiei, altii se gandesc ca acoperim cu banii deficitele la pensii si somaj. Trebuie sa iesim din demagogie", a conchis el.

