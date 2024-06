Basescu despre modificarea Legii ANI: Pur si simplu prabuseste ANI si sterge cu buretele incompatibilitatile

Senatorul Traian Basescu, presedintele PMP, a declarat luni seara ca modificarea Legii de functionare a ANI, votata luni in plenul Camerei Deputatilor, "sterge cu buretele" incompatibilitatile constatate in perioada 2007 - 2013 in cazul primarilor si parlamentarilor si "prabuseste ANI".

"Stiti ce s-a intamplat azi in Camera Deputatilor, in cateva secunde? A trecut legea prin care primarii care au fost constatati a fi incompatibili pot candida, parlamentarii care au fost constatati a fi incompatibili, cu hotarari judecatoresti definitive, pot candida. Deci, asta da lovitura! Toata lumea s-a uitat pe 303 (Legea 303/2004 - n.r.) si astazi a trecut cu votul majoritatii aceasta lege care pur si simplu prabuseste ANI si sterge cu buretele incompatibilitatile pentru parlamentari, incompatibilitati in perioada 2007 - 2013 (...). si primarii, despre care se spune asa: daca s-a constatat incompatibilitatea in mod definitiv, in instanta, nu pot ocupa functii in aparatul de stat, dar pot candida la primar. (...) Astazi si-au rezolvat doua probleme: problema parlamentarilor incompatibili si problema primarilor si consilierilor incompatibili", a declarat Basescu la Romania TV.

Presedintele PMP a adaugat ca vrea sa stie cum au votat fiecare dintre parlamentarii din Comisia juridica in cazul modificarilor la Legea ANI. "Eu am insa o intrebare publica, pentru ca aceasta lege a trecut prin Comisia juridica: vreau sa stiu cum a votat fiecare parlamentar din Comisia juridica", a spus Traian Basescu.

Plenul Camerei Deputatilor a dat unda verde luni incetarii unor interdictii pentru parlamentari, prin aprobarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii 144/2007 privind infiintarea si functionarea ANI, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.