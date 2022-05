Fostul presedinte Traian Basescu i-a luat apararea lui Tiberiu Nitu, dupa ce acesta si-a dat demisia din functia de procuror general al Romaniei, spunand ca a fost "un moment de slabiciune" din cauza presiunii publice.

Intr-o interventie telefonica la B1 TV, fostul lider de la Cotroceni a inaintat un scenariu in care toata lumea ar fi fost scandalizata daca Nitu nu ar fi fost insotit de masina de politie.

Seful MP sustine ca, daca autoturismul lui Tiberiu Nitu ar fi fost lovit de un tir pe DN1 - avand in vedere ca acesta facea zilnic naveta Bucuresti-Ploiesti -, presa ar fi "tipat" ca nu este posibil ca procurorul general sa nu aiba antemergator pe "cel mai periculos drum din tara", unde se produc cele mai multe accidente auto.

Totusi, inainte de a prezenta aceasta ipoteza, Traian Basescu a declarat ca nu il respecta pe Tiberiu Nitu ca procuror general, spunand ca pentru el este "ca o pata de grasime pe un perete".

"Eu nu am auzit inca o acuzatie la adresa fostului procuror general Tiberiu Nitu. Stie cineva o acuzatie? In schimb, o presiune purtata pe toate tunurile mediatice stim toti. Pe mine Tiberiu Nitu m-a batjocorit dupa ce mi-am terminat mandatul, deci nu ii sunt prieten. De cate ori mergea la CSM spunea '50, 70, 80 de dosare penale are fostul presedinte'.

A facut un joc politic si pentru asta nu pot sa-l respect ca procuror general. Dar ceea ce se face astazi, legat nu de Nitu - pentru mine e o pata de grasime pe un perete, cineva care a trecut pasager pe la Parchet - discutam de institutia procurorului general, cu un santaj a fost indepartat din functie", a declarat Traian Basescu.

Risc de accident pe DN1

Fostul presedinte a aratat ca Tiberiu Nitu nu a cerut casa de la RA-APPS in Capitala, asa ca, timp de doi ani, a facut naveta zilnic pe DN1, intre Ploiesti, unde locuieste, si Bucuresti, unde lucreaza.

"Nu exista zi in care sa nu puteti sa-mi aratati morti in accidente auto pe DN1. Va rog sa va imaginati ca in masina procurorului general, cu ofiteri SPP in ea, intra de pe contrasens un tir. Am fi tipat toti de ce nu i s-a pus escorta de politie ca sa-i garanteze securitatea circulatiei, nu securitatea personala.

(...) Ma puteti suspecta de orice numai de naivitate nu. Am vazut din informatiile publice ca procurorul general a avut 700 de insotiri cu Politia. Vreti sa numarati zilele din cei doi ani, scotand sambete si duminici? Rezulta aproape numarul de deplasari Ploiesti-Bucuresti, Bucuresti-Ploiesti. Eu nu judec, dar cred ca, daca e un abuz, e ca nu a venit Oprea cu aceasta propunere in CSAT, pentru securitatea procurorului general...as fi sustinut sa se aprobe sa fie escortat de Politie", a aratat fostul sef de stat.

Fostul presedinte a aratat ca, in momentul de fata, si el circula cu escorta, dar nu este vorba despre coloana oficiala, ci un sistem de protectie.

"Si eu circul cu o masina si in spate mai am o masina, nu e coloana oficiala, e un sistem de protectie, pentru a preveni un dezastru de imagine pentru Romania. Ca sa nu ai procurorul general omorat pe DN1, cel mai periculos drum din Romania, era nevoie si de o protectie la circulatie, nu doar la corp", a conchis Basescu.

Procurorul general al Romaniei, Tiberiu Nitu, si-a dat demisia, marti dupa-amiaza, in urma scandalului izbucnit in legatura cu folosirea coloanelor oficiale de catre acesta.

In foarte scurt timp, presedintele Klaus Iohannis a acceptat demisia lui Tiberiu Nitu.

Intr-un comunicat al Parchetului General, ce contine si precizari despre raportul MCV, Nitu spune ca demisia sa este "un gest de responsabilitate si onoare".

