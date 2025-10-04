Basescu il ironizeaza pe Oprescu si promisiunea ca nu vom plati caldura

Presedintele Traian Basescu a vorbit miercuri seara despre o noua incercare de suspendare a sa, apreciind ca politicienii creeaza artificial situatii de criza, dupa care tot ei vin cu solutii.

"Sunt unii politicieni care fac exact aceeasi treaba, punand doi subordonati sa spuna 'hai sa-l suspendam pe Basescu', dupa care se intalnesc Crin si Ponta si spun 'a nu, trebuie sa demonstram ambasadelor occidentale ca suntem democrati'. Trebuie sa vada ambasadele cum ei sunt democrati", a comentat seful statului.

Acesta a acuzat ca si codul portocaliu de viscol si scolile inchise din cauza acestui cod au reprezentat o situatie similara.

"La fel si la codul portocaliu, creezi o tensiune, le spui inchidem scolile, cad trei zile de zapada, si spui v-am salvat de codul portocaliu. S-a mers prea departe cu jocul asta, mai bine ar crea locuri de munca", a reprosat Basescu.

"Sa nu imi spuna ca Sandu (directorul ANM - n.red.) nu stie cum e cu codul portocaliu, eu stiu ce echipamente avem. Au vrut sa ne arate cum ne salveaza dintr-un dezastru", a completat Basescu.

Presedintele a ironizat si declaratia lui Sorin Oprescu, care le-a promis bucurestenilor ca nu vor mai plati caldura in anumite conditii.

"Promisiunea ca nu vom plati caldura e la fel ca autostrazile suspendate", l-a ridiculizat Basescu pe edilul Capitalei.

Primarul Capitalei, Sorin Oprescu, sustine ca bucurestenii nu vor mai plati pentru incalzirea locuintei daca investitorul care va administra, prin delegare de serviciu, noua structura infiintata prin comasarea RADET si ELCEN va ceda municipalitatii macar 1% din profitul estimat sa fie obtinut.

Guvernul a aprobat, miercuri, prin memorandum, comasarea Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) cu Electrocentrale Bucuresti (ELCEN), astfel incat activitatile de productie si distribuitie sa fie integrate.

