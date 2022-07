Basescu, despre referendum validat cu 30%: Romanii nu au gandirea democratica necesara

Presedintele Traian Basescu a vorbit, joi, despre coborarea pragului de validare a referendumului, de la 50 la suta, la 30 la suta, dar si despre Miscarea Populara.

Seful statului a facut referie la o posibila revocare a presedintelui tarii, in urma unui referendum la care ar participa 30 la suta din numarul alegatorilor cu drept de vot: "Nu poti sa vii sa spui 'il revocam cu 30 la suta din electoratul din lista' cred ca n-ar trece de CCR asa ceva".

"Nu" validarii referendumului cu un prag de prezenta de 30% - sondaj

"Vrem sa modificam Constitutia cu 30 la suta, dar aceasta Constitutie a fost votata cu 50 la suta. Sunt tari care nu au aceasta conditie de cvorum de jumatate plus unu, dar sunt tari cu democratie extrem de consolidata.

Romania nu este inca o tara in care populatia sa aiba nivelul de gandire democratica care sa ne permita sa validam referendumuri sub 50 la suta. Poate mai tarziu, poate peste 10 ani, poate peste 20 de ani, dar acum nu avem necesarul de maturitate politica sa validam lucruri importante fara cel putin 50 la suta plus unu", a spus Traian Basescu, joi, in cadrul unei intalniri cu fanii paginii de Facebook "Alaturi de Presedintele Nostru".

Ads

Legea referendumului a fost adoptata - Opozitia ataca la CCR

Seful statului a abordat si subiectul justitiei din Romania, afirmand ca in acest domeniu "principiul 'Mai bine sa lasam in libertate un vinovat decat sa condamnam un nevinovat' este un principiu care functioneaza si l-am vazut si cu ochii mei de cand sunt presedinte".

"Foarte putini judecatori trec peste acest principiu. Acest principiu nu poate acoperi toate cazurile", a explicat Traian Basescu.

Nu in ultimul rand, presedintele a spus despre Miscarea Populara ca "se face pentru cei 58 la suta care n-au fost la vot, poate ii convingem".

Basescu iese din hibernare la ICEEfest, cu fanii de pe Facebook

Presedintele Traian Basescu s-a intalnit, joi, cu sustinatorii sai de pe pagina de Facebook "Alaturi de Presedintele Nostru". Intalnirea a avut loc la ora 17:00, la Grand Cinema Digiplex, Baneasa Shopping Center, fiind organizata in cadrul Interactive Central & Eastern Europe Festival 2013 (ICEEfest), potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale

Basescu se intalneste joi cu fanii de pe Facebook

Evenimentul s-a desfasurat sub forma unui interviu live pe tema relatiei dintre oamenii politici si social media, moderat de Dragos Stanca, organizator ICEEfest. Discutia va fi urmata de o sesiune de intrebari si raspunsuri din partea publicului.

Audienta a fost formata din fani ai paginii lansate de sustinatorii lui Traian Basescu, pe baza unei selectii facute de acestia in urma unui concurs realizat pe Facebook.

Ads