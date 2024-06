Basescu, despre scandalul Atanasiu: I-as fi "cerut capul", indiscutabil (Video)

Traian Basescu, fost presedinte al Partidului Democrat, spune ca daca ar fi fost in locul lui Vasile Blaga ar fi cerut sanctionarea lui Teodor Atanasiu dupa declaratiile scandaloase facute la adresa democrat-liberalilor.

"Si eu as fi incercat sa calmez lucrurile pentru ca, ce sa faci acum, sa spui, dupa ce te-ai dus cu traista in bat luati-ma si pe mine in istoria voastra? Acum ce sa fac? Nu mai vreau in istoria aia si am iesit afara? Nu mai. Trebuiau calmate lucrurile. Dar i-as fi cerut capul lui Atanasiu, indiscutabil", a declarat Traian Basescu intr-un interviu acordat pentru psnews.ro.

Fostul presedinte al Romaniei este de parere ca singurul care a avut de castigat din scandalul iscat zilele acestea in PNL este Catalin Predoiu.

"Cred ca singurul castigator a fost Predoiu pentru ca a primit reconfirmarea faptului ca va fi prim-ministru daca PNL castiga alegerile. (...) Bineinteles, pentru ca am vazut declaratiile pe urma. Ar fi foarte greu acum, dupa acest eveniment, ca, sa zicem la anul, PNL sa se intoarca. Pai raportarea la declaratiile lui Atanasiu ar fi cutremuratoare pentru ei ca fiind oameni care nu-si tin cuvantul", a comentat Traian Basescu.

In plus, fostul lider al PD le-a transmis liberalilor ca cine crede despre liderii PDL ca sunt "niste naivi pe care o sa-i invarta pe degete" se inseala.

"Deci, sunt oameni cu experienta politica si convingerea mea este ca ce a facut Atanasiu acum, cu asistenta doamnei Gorghiu, care si ea, fara sa spuna direct, lasa de inteles ca are dreptate Atanasiu, nu se mai poate repeta. Nu-i vad pe liderii PDL inghitind a doua oara un asemenea afront. Asta e", a declarat Traian Basescu.

